L’ispezione. Rowlandson (1756-1827) insegna come guardare ed essere guardate

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI SOPRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

I giochi di specchi, non solo costituiscono un viaggio in mondi paralleli, ma più concretamente sono utilizzati nell’eros, soprattutto dai maschi, per moltiplicare i punti di vista e creare una sorta di visione tentacolare del corpo femminile. Alle donne, generalmente, piace essere guardate. Così le superfici che catturano immagini proibite, sono appaganti per entrambi i generi. Thomas Rowlandson (1756-1827) introduce in modo acutissimo l’elemento dello sguardo, da un lato, e dell’esibizione, dall’altro, con straordinarie capacità comico-analitiche, creando una sorta di opera aperta. La minuscola psiche da tavolo di boudoir, collocata sul pavimento, è utilizzata per accendere l’immaginazione dello spettatore. E chi guarda dall’esterno dell’acquerello – tutti noi – compone automaticamente l’immagine di ciò che lo specchio inquadra: la parte più bassa delle natiche, nel punto in cui si annodano dolcemente, come elementi curvilinei, alla verticale discesa della linea decorata del sesso femminile. Comico-grottesco, il vecchio avido di immagini compie un’accurata ispezione della giovane che indossa la camicia e la cuffia da notte, un paio di leggiadre pantofole dalla foggia ancora settecentesca e una calza di seta, serrata da una giarrettiera. La bellezza di lei appare ancor più fulgida – e quasi pura – nel contrasto tra bella e brutto. Un accordo dissonante tra tipologie umane che lo stesso Leonardo da Vinci consigliava ai colleghi pittori di applicare per sviluppare la massima resa del Bello, con un intenso contrasto e il passaggio di energia psichica creato dagli opposti.

SOTHEBY’S

Thomas Rowlandson

BRITISH, 1756 – 1827

THE INSPECTION

Watercolour over pencil, heightened with pen and black ink;

signed lower right: T Rowlandson

256 by 188 mm.; 10 1/4 by 7 1/2 in.

Info: www.sothebys.com/en.html

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI SOPRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995