E’ conosciuto come “Lo stagno di Monet”, nonostante si trovi dall’altra parte del mondo, per la precisione a Seki, cittadina nella prefettura giapponese di Gifu. A colpire le centinaia di migliaia di turisti, in visita in questo luogo d’incanto, la limpidezza delle acque, e il gioco armonico e sinuoso di carpe Koi e pesci rossi, che increspano l’acqua zigzagando tra placide ninfee e assonnate ife.