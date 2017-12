Louise Nevelson (1899-1988), pittura, scultura e mobili per la nuova donna titanica

Pittrice e scultrice di grande talento,Louise Nevelson nacque a Kiev nel 1899 e morì a New York nel 1988. Si trasferì negli Stati Uniti quando aveva sette anni. Sposò Charles Nevelson nel 1920, poi cominciò gli studi presso l’Arts Students League nel 1929, una decisione che non piacque al marito e che fu motivo della loro separazione. Tra la fine degli anni Venti e l’inizio dei Trenta visse in Germania, ma dovette fuggire a Parigi per l’arrivo dei nazisti al potere. A Parigi condusse una vita bohemien; ebbe un’importante relazione sentimentale con George Widenstein, in arte Marchate e si dedicò soprattutto alla pittura, iniziando alcune incursioni nella scultura

Anche se ha iniziato ad esporre alla fine del 1930, non ha raggiunto la sua maturità artistica fino ai cinquant’anni. Un periodo di 25 anni per maturare la pienezza dello stile, periodo che coincise, dopo la vittoria della Seconda guerra mondiale, con lo sviluppo di New York come un centro internazionale di arte. Louise Nevelson emerse nel mondo dell’arte quando la corrente predominante era l’espressionismo astratto. Nelle sue opere più famose utilizzò rifiuti di legno da costruzione, processo chiaramente influenzato da Duchamp con i suoi ready-made. ma assemblati con grande rigore compositivo e creatività, come mobili improbabili o impossibili o piccole scatole delle meraviglie. Anche se raggiunse la notorietà con le strutture in legno, tra il 1960 e il 1970, esplorò possibilità espressive con materiali industriali come il plexiglass l’alluminio e l’acciaio.

Le sue sculture pubbliche, di dimensioni imponenti, divennero il simbolo dell’avanzata femminile e femminista in ogni settore della società.

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI SOPRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

GRATIS I RISULTATI D’ASTA, LE QUOTAZIONI, LE STIME DI BASE, I RECORD DELLE OPERE SEMPRE AGGIORNATI DI Louise Nevelson CON FOTOGRAFIE E SCHEDE.DUE LE FONTI DI RILEVAMENTO. PER AVERE UN QUADRO COMPLETO CLICCATE UN LINK, POI L’ALTRO.

www.christies.com/LotFinder/SearchResults.aspx?action=search&searchFrom=header&lid=1&entry=%22louise%20nevelson%22





www.sothebys.com/en/search-results.html?keyword=Louise+Nevelson