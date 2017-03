Lp sogna il bacio tra donne. Ecco il videoclip della vera vincitrice di Sanremo

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





La vera vincitrice del festival di San Remo 2017? Be’, probabilmente, a livello di qualità e dopo qualche settimana di assestamento, è Other people della cantante statunitense di origine italiana Lp – iniziali di un nome e cognome italianissimi -. Laura Pergolizzi, nata a Huntington nel 1981, è un’esponente del rock alternativo a stelle e a strisce. La giovane musicista ha presentato al festival, naturalmente come ospite, la bella canzone Other people, che parla di un mondo diverso da quello piccolo borghese e perbenista dei film e dei media americani.



Nel video ufficiale della canzone anche una conferma iconica del suo dichiararsi non in linea con le inclinazioni sessuali della maggioranza. Nella canzone portata a Sanremo spicca una grande libertà che i nostri, per quanto sotto pressione, non hanno avuto, nè hanno nelle loro registrazioni. Una scioltezza che, in Italia, hanno invece Vasco Rossi, Ligabue e pochi altri. Da sentire, da vedere

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995