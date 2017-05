L’uomo che dipinge quadri con il pene. Sorprendente. Eccolo. Il video

Brent Ray Fraser, che si definisce il “pittore nudo”, ha maturato una notevole abilità nel realizzare, con il pene intinto nei colori, ritratti e dipinti. E’ un modo per sconcertare il pubblico e richiamare l’attenzione su di sè. Laureato all’Università di alla Emily Carr University of Art and Design di Vancouver, in Canada, Brent Ray fraser – e non è una battuta facile – ha notevoli doti tecniche che gli permettono di fare – effettivamente – ciò che vuole, nell’ambito della figurazione.