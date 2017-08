Madre! Presentato il trailer dell’horror che sarà nelle sale dal 28 settembre. Eccolo

Promette orrore e bellezza il film “Madre!”, (115 minuti) diretto dal regista de Il Cigno Nero e Requiem for a Dream, Darren Aronofsky, con gli attori Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris e Michelle Pfeiffer. Girato nell’estate del 2016 in Canada, sarà presentato in concorso alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e sarà proiettato dai cinema italiani, a partire dal 28 settembre 2017, mentre la prima americana è fissata al 15 settembre. La trama segue un’ossessione molto americana, di lontana matrice anglosassone. Una coppia che vive in una casa isolata viene progressivamente intrappolata dalle forze inspiegabili del male. Spetta alla ragione dare un senso all’incubo.

Così è la trama di “Madre!”: la tranquilla vita di una coppia viene messa a dura prova quando degli ospiti inattesi si presentano a casa loro per un party inaspettato a base di droga e prostitute. Il film è interamente basato sull’intensa interpretazione di Jennifer Lawrence (1990), Oscar alla migliore attrice nel 2013

