Marie Chouinard, (1955, canadese) è una ballerina, coreografa e direttore artistico di spettacoli e teatri. Ha riletto in chiave di nudità – di per sè presente nell’opera di Bosch -il pannello centrale del dipinto “Il Giardino delle delizie”, luogo in cui il peccato si rinnova come nel giardino dell’Eden. Le opere di Chouinard dal 1978 riflettono la sua visione della danza come arte sacra, il suo rispetto per il corpo come veicolo dell’arte.