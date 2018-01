Mariya Kozhanova, la pelle profumata e incorruttibile della Sposa prussiana

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Mariya Kozhanova (1986) è una fotografa russa, di radice tedesco-prussiana, che raccoglie gli antichi valori culturali di quella vecchia parte del territorio tedesco, la cui capitale era Königsberg – ora Kaliningrad – che passò all’Unione sovietica a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Per i tedeschi questa parte della Prussia era una regione ricca di misticismo e leggende; di spiritualità e di immaginazione romantica. L’avvento del comunismo rese particolarmente doloroso il distacco obbligato dalle origini. Ma il vecchio mondo fu tramandato da segrete narrazioni, da sussurri di nonne ai bambini. Mariya Kozhanova, che è nata e che vive in quella terra, ha dato forma a immagini ossessive di morte e rinascita, attorno al mito della Sposa prussiana, che è donna e, al tempo stesso, una creatura immortale, come la cultura tedesca, pur conculcata, di quei luoghi. La leggenda che Mariya trasforma in una serie di immagini evocative e narrative, seducenti e fantasmatiche, malinconiche e percorse dal fiotto della vita che ritorna, narra di una donna, bella e ricca di sentimento, che morì, in giovane età in questi luoghi. Fu sepolta, ma quando la sua tomba fu riaperta, il corpo era scomparso. Dov’era finita la Sposa prussiana? Era migrata nel cuore di tutti i connazionali, divenendo parte di un eterno ritorno e di un’infinita speranza? Il materiale leggendario, al quale si ispira Kozhanova, confluisce nelle antiche celebrazioni del Maggio delle nozze

