Mattia Varini, la pittura è spirito di leggerezza. Nulla può opprimere il cuore

Mattia Varini è stato tra i finalisti del premio Nocivelli 2016, con l’opera pubblicata qui sotto, che viene analizzata, di seguito, dall’autore stesso.

Con La mia opera “cose’è paesaggio?” pongo un interrogativo riguardo una tematica artistica importante come quelle del paesaggio. Le tecniche usate per questo lavoro sono l’acquarello e l’olio.L’effetto esplosivo della prima tecnica (ottenuto dalla tanta acqua usata) unito alla luminosità dell’olio si predispongono alla rappresentazione di elementi “leggeri” come il cielo o la luce. Ecco quindi che l’interrogativo da me proposto va affrontano con “leggerezza”

perchè come scrisse Italo Calvino : “Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore.”

Mattia Varini

Note biografiche



Sono uno studente dell’accademia di belle arti di Firenze,dipingo paesaggi con una chiave contemporanea e nuova .

Nella mia visione artistica l’opera d’arte é l’artista stesso,perchè quest’ultimo prima di tutto è una storia da raccontare

