Maureen Fleming, il corpo femminile si congiunge all’anima universale

Axis Mundi di Maureen Fleming è uno studio struggente del corpo femminile e della sua relazione con il viaggio in direzione dell’anima universale. Originariamente commissionato da Creative Time, da MaMa E.T.C. e dal Consiglio culturale asiatico, ‘Axis Mundi’ stato sviluppato in Giappone nello studio di Kazuo Ohno ed eseguito nel 1990 nel Butoh Festival del Giappone per commemorare la morte di Hijikata Tatsumi e organizzato da Motofuji Akiko.



Maureen Fleming (nata in una base di Marina degli Stati Uniti nei pressi di Yokohama, in Giappone, si presume nel 1954) è una ballerina americana, una performance artist e una coreografa di New York City. Ha studiato danza butoh ed è conosciuta per le sue meditative, oniriche danze soliste, durante le quali si esibisce spesso nudo (a volte con il suo corpo dipinto di bianco).





