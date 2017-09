Maurizio, santo guerriero dalla pelle color dell’ebano. 22 settembre

era il capo del drappello di soldati cristiani uccisi, ai tempi di Diocleziano, nella famosa strage della legione tebana. Era originario dell’Africa o del medio Oriente (il nome stesso rimanda all’essere moro). Ma non si esclude che, in realtà, che avesse più l’aspetto di un medio-orientale – sulla tipologia degli iraniani e non degli arabi -. La sua raffigurazione, come nero dell’Acrica centrale, è diffusa specialmente in area tedesca: è rappresentato in genere come un giovanotto di languida bellezza, quasi femmineo (talvolta con i capelli inanellati), rivestito di una splendida armatura adorna di gemme.Quello di san Maurizio è uno dei rarissimi casi di neri protagonisti dell’iconografia sacra tradizionale, insieme al Re Magio di colore. Non per nulla i due personaggi appaiono in coppia nei polittici di alcune chiese del Nord Europa. Il giorno di San Maurizio è il 22 settembre.

