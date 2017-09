Max Pezzali, Nek e Renga in concerto. Prenotazioni a ruba. Acquista da qui i biglietti

Stile arte inizia una copertura completa non solo degli studi, delle notizie d’arte e delle mostre, ma anche dei principali spettacoli di musica pop, rock o classica. Abbiamo anche la possibilità di farvi acquistare, in totale sicurezza, i biglietti di questi eventi, senza alcun sovrapprezzo. Avrete entrate privilegiate e sarete sicuri di scegliere i posti più comodi. Per quanto riguarda le mostre, niente più code. Ricordatevi sempre di prenotare in netto anticipo per aggiudicarvi i posti migliori

Tre amici. Tre grandi artisti. Tre carriere straordinarie: NEK. MAX. RENGA . Sono loro i protagonisti dell’: dal 20 gennaio, infatti, MAX PEZZALI, NEK e FRANCESCO RENGA saranno insieme sui palchi dei principali palasport italiani!





Sono stati colonna sonora di intere generazioni: Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Nek é l’artista italiano più suonato dalle radio nell’ultimo anno, Francesco Renga ha una carriera caratterizzata da oltre 1850 concerti… e in questo tour si metteranno alla prova ancora una volta! Unendo le loro straordinarie carriere creeranno una miscela che si preannuncia esplosiva: sul palco, infatti, i tre protagonisti della musica italiana saranno sempre insieme, per tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno.





>Acquista QUI i biglietti del concerto Nek Max Renga! A partire da 35 euro

Le date del concerto:

(clicca sulla data di tuo interesse per maggiori info e per acquistare i biglietti in completa sicurezza tramite Ticketone):

20 gennaio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

22 gennaio Brescia, Brixia Forum

25 gennaio Genova, RDS Stadium

26 gennaio Torino, Pala Alpi Tour

29 gennaio Pesaro, Adriatic Arena

31 gennaio Eboli (Sa), Pala Sele

3 febbraio Acireale (Ct), Pal’Art Hotel

12 febbraio Mantova, Pala Bam

16 febbraio Padova, Arena Spettacoli Padova Fiere

20 febbraio Firenze, Nelson Mandela Forum

L’esclusivo Parterre GOLD comprende:

– Un Biglietto premium nel parterre in piedi

– Staff dedicato in loco e ingresso riservato con entrata anticipata rispetto al pubblico generale

– Un Pass VIP laminato

