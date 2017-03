Michelangelo, ecco il suo autentico ritratto “fotografico”. L’eco nelle vecchie 10mila lire

Metropolitan Museum of arts

Michelangelo Buonarroti (1475–1564)

Artist:Daniele da Volterra (Daniele Ricciarelli) (Italian, Volterra 1509–1566 Rome)

Date:probably ca. 1544

Medium:Oil on wood

Dimensions:34 3/4 x 25 1/4 in. (88.3 x 64.1 cm)

Classification:Paintings

Credit Line:Gift of Clarence Dillon, 1977

Accession Number:1977.384.1

Un ritratto incompiuto o il non-finito michelangiolesco fu una scelta per il maestro e l’epigono? Daniele da Volterra, poi definito Braghettone perchè chiamato a dipingere i panneggi sul pube dei personaggi biblici, nella cappella Sistina, definisce i due punti essenziali per descrivere il maestro. Mette a fuoco il volto e la mano.

Intelligenza, identità – il volto- e opera – la mano deformata dal lavoro. Molto interessanti sono gli appunti-spunto caratteriali definiti con acutezza da Daniele: l’intelligenza, il disprezzo, la rapacità, ben delineati dalla curvatura acuta del sopracciglio. Un inventario redatto do la morte morte di Daniele annota la presenza, tra i beni del pittore, “un ritratto di Michelangelo sul pannello.” E ‘stato probabilmente dipinto attorno al 1545 l’opera fu fonte di numerose copie.