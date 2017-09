Milo Moiré, una donna concreta si aggira nel mondo digitale. La performance dell’artista. Video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

La serie di performance di Milo Moiré “Ceci n’est pas une femme nue” (“Questa non è una donna nuda”) ha documentato in un mondo di nudo virtuale, l’impatto della reale figura femminile senza veli in un contesto in cui la presenza del corpo umano non è scontata. Opere e spettatori occupano uno spazio inumano, anche’esso puramente simbolico. “Viviamo in un mondo pieno di immagini basate su computer – dice l’artista tedesca di origine svizzera – Noi spesso preferiamo guardare l’immagine digitale piuttosto che l’originale. Ciò significa che è cambiata la grammatica della percezione. Attraverso nuove tecnologie, come lo smartphone, abbiamo ampliato la nostra realtà. L’età di una nuova realtà visibile è cominciata”-

Nella sua performance, Moiré ha visitato diverse importanti mostre d’arte, come Documenta 14 di Kassel. È nuda. I codici binari costituiti dalle cifre 0 e 1 che formano, in codice, la parola “digitalizzato”, sono impressi sul suo corpo. La frase “Ceci n’est pas une femme nue” si può invece leggere sulla spalla e sul petto di Moiré. L’artista guarda davanti a sé attraverso strumenti tecnologici.

“Un’immagine non deve essere confusa con una cosa che puoi toccare”, ha chiarito il pittore surrealista René Magritte. Nel 1928, com’è ben noto, dipinse l’immagine di una pipa e scrisse nel dipinto “Ceci n’est pas une pipe”. “Puoi rovinare la mia pipa? Naturalmente no! È solo una rappresentazione. Se avessi scritto sulla mia foto, questo è un fischietto, avrei mentito”spiegò Magritte.

Quasi 90 anni dopo, siamo al centro di una profonda rivoluzione. La nostra visione del mondo è completamente cambiata. Invece di sciogliere il sogno e la realtà come i surrealisti, stiamo espandendo il nostro mondo reale attraverso aspetti virtuali. La pipa di Magritte è attuale. Questo è ciò che Moiré ci mostra con la sua performance “Ceci n’est pas une femme nue”.

Vediamo attraverso un supporto digitale una donna nuda, ma la sua pelle non può essere accarezzata. “Ceci n’est pas une femme nue” solleva la domanda: “Come cambia lo spazio pubblico quando lo spazio digitale lo sta sostituendo? La duplicazione e la diffusione nello spazio digitale dissolvono una risoluzione nello spazio reale?

Gli esseri umani sono in rete, in tempo reale, sullo schermo. Stiamo spostando il nostro corpo nello spazio digitale?