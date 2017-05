Mr Doodle, il ragazzo inglese che riempie di disegni il mondo. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Mr Doodle – come dire: Signor scarabocchio – E’ un giovane artista inglese di street art e decorazione urbana che. partendo dalle suggestioni di Haring, realizza textures fittissime e armoniose, di oggetti e personaggi immaginari, derivati, sotto il profilo del tratto, dal fumetto. I disegni di mister Doodle sono generalmente stesi con un grosso pennarello nero, senza il minimo ripensamento o correzione, senza la minima ombra. Altra peculiarità – e anche in questo rivela una tecnica simile a quella di Haring, è di non lasciare spazi vuoti e di operare automaticamente secondo un criterio di equidistanza delle masse





