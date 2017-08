MUSEI GRATIS domenica 6 agosto 2017. Elenco completo Italia

> Musei gratis, quali letture portarsi con sé



#DOMENICALMUSEO musei gratis il 6 agosto 2017.

Domenica di festa in 430 musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia, pronti ad aprire le porte, gratuitamente a cittadini e turisti per una #domenicalmuseo dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale

L’iniziativa è in vigore dal primo luglio 2014: ogni prima domenica del mese non si paga il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

L’iniziativa dei musei gratis la prima domenica del mese riguarda quasi esclusivamente musei statali. Pertanto controllate qui, nell’elenco Mibact le realtà statali e quelle – poche – municipali che aderiscono all’iniziativa. Le province di Trento e Bolzano scelgono anch’esse in completa autonomia.

I link ai servizi culturali delle Province autonome è in fondo a questa pagina.

Nota di attenzione: Segnalare gli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni a dbunico.supporto@beniculturali.it [nota 1] si segnala che l’ingresso all’Anfiteatro Flavio (Colosseo), sarà contingentato. L’accesso al Monumento potrà essere rallentato fino al raggiungimento degli standard di sicurezza (max 3000 unità).

[nota 3] Pompei: ingresso a fasce orarie

[nota 4] #domenicalmuseoinsicilia

ingresso gratuito nei musei, gallerie, aree archeologiche nella prima domenica di ogni mese

vedi elenco su www.regione.sicilia.it/beniculturali

Elenco Luoghi: 449

Risultati ordinati per regione, provincia, comune e denominazione

Abruzzo