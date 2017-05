Musei gratis il 4 giugno. Qui l’elenco completo

> Musei gratis, quali letture portarsi con sé



#DOMENICALMUSEO di domenica 4 giugno 2017.

L’iniziativa è in vigore dal primo luglio 2014: ogni prima domenica del mese non si paga il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

L’iniziativa dei musei gratis la prima domenica del mese riguarda quasi esclusivamente musei statali. Pertanto controllate qui, nell’elenco Mibact le realtà statali e quelle – poche – municipali che aderiscono all’iniziativa. Le province di Trento e Bolzano scelgono anch’esse in completa autonomia.