Nicole Claveloux, quando arde il desiderio rimosso. Tormento ed estasi. Le immagini

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





Nicole Claveloux (1940, Saint-Étienne, Francia) è un illustratice, pittrice e disegnatrice francese, che oltre a un impegno notevolissimo nel campo dell’editoria dell’infanzia, ha offerto,in una produzione numericamente molto contenuta rispetto al corpus artistico, un’intensa raccolta di immagini erotiche. Il clima è quello peccaminoso della Belle epoque o dei cosidetti anni ruggenti, precedenti alla crisi del 1929. E il taglio delle tavole è compreso tra l’onirismo surrealista e l’ironia. Come nell’immagine di Freud che masturba una statua femminile e di una sua paziente borghese che scivola sul poggiamano di una lunghissima scala, per soddisfare in un contatto di fuoco prolungato, il proprio desiderio di sesso che sarà appagato dalla pigna posta in fondo al corrimano. Nella sua vasta produzione, con splendide illustrazione realizzate per l’editoria d’infanzia, anche tre erotici libri illustrati: estratti della Bella e la bestia (Eden Productions) 2003. Confessioni di un ladro gatto nel 2007 e Tales of the fagioli e Gland nel 2010 (Éditions Folies d’inchiostro).

Per acquistare on line i suoi libri:

www.amazon.it/s/?ie=UTF8&keywords=nicole+claveloux&tag=slhyin-21&index=aps&hvadid=98766251109&ref=pd_sl_6rbgkt4js4_b

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995