Nina e Kandinskij. La storia d’amore tra la musa e il pittore. Raccontata da lei (1a puntata)

“L’amore è il miglior mezzo di conoscenza”. Nina Kandinskij

PROSSIMAMENTE SU STILE ARTE

La vita del padre dell’astrattismo Vasilij Kandinskij (1866-1944) sarà oggetto di una sorta di romanzo a puntate che Stile Arte offrirà ai lettori, ma sarà la lettura di una vita, filtrata dagli occhi della moglie Nina Nikolajewna Andreevskaja (1893 ca. – 1980), terza donna al fianco dell’artista che vive con lui per ben ventisette anni fino alla sua morte. Kandinskij nel 1892 sposa la cugina Anja Semiakin, ma il matrimonio non ha lunga durata perché già nel 1911 i due divorziano. In seguito intorno al 1902 ha inizio il lungo e appassionato legame con la pittrice Gabriele Münter sua allieva, fondamentale anche artisticamente. Poi all’improvviso nel 1916 appare sulla scena con una telefonata Nina, una giovane donna che chiama l’artista per adempiere a un incarico. Quella voce sconosciuta si incide nell’animo del pittore tanto da portarlo a volerla conoscere. L’anno successiva la sposerà. Nina darà un figlio a Vasillij, Vsevolod, che vivrà solo tre anni. A seguito della morte di Vasiliij seguirà con grande sapienza e attenzione la divulgazione delle opere del marito con vendite, mostre e celebrazioni in una sorta di totale consacrazione. La vita di Nina si chiude in modo tragico, è infatti uccisa a Gstaad e non sono stati mai scoperti il colpevole e le motivazioni, si ipotizza per un furto data la grande passione che la donna aveva riguardo ai gioielli. (1. continua)

Per maggiori approfondimenti si rimanda al volume: Nina Kandinskij, Kandindinskji e io

https://www.amazon.it/Kandinskij-io-Nina/dp/8884161290





