Nudi tra i fiori che colpiscono tutti i sensi. Le opere di Nancy Depew. Il video

Ottima pittrice nell’ambito delle texture floreali, che vira e satura fino ad ottenere splendidi effetti serici, l’americana Nancy Depew ha inserito, in questi contesti, figure umane che perfettamente condividono la bellezza dei petali multicolori. “Non so quale sarà l’opera finita, quando comincio – dice – Non parto da un progetto preciso, ma comincio con un gesto. È un’idea visiva, un’idea intuitiva, non un’enunciazione verbale o razionale. Non sono interessata a documentare la realtà. Faccio immagini tridimensionalmente credibili, ma non le penso mai come “reale”. Mi interessa più l’indagine sull’aspetto intuitivo di un soggetto. Scavo nella natura dell’esperienza”.

Nancy Depew è nata nel 1955. a Plainfield, nello Stato del New Jersey.







