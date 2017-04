Pasqua e Pasquetta trascorrile nei musei italiani

Musei statali aperti a Pasqua e a Pasquetta. Scopri qui quali! Domenica 16 e lunedì 17 aprile i principali musei, aree archeologiche e luoghi della cultura statali resteranno aperti, rispettando il normale piano orario e tariffario.

ISTITUTO PROVINCIA COMUNE DOMENICA 16 Aprile 2017 LUNEDI 17 Aprile 2017

ABRUZZO Museo Archeologico “La Civitella” CHIETI CHIETI 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj CHIETI CHIETI 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 Area Archeologica di Iuvanum CHIETI MONTENERODOMO 9:00 – fino al tramonto 9:00 – fino al tramonto Museo d’Arte Sacra della Marsica L’AQUILA CELANO 9:00 – 19:00 9:00 – 19:00 Museo Nazionale d’Abruzzo L’AQUILA L’AQUILA 8:30 – 19:30 8:30 – 19:30 Area Archeologica di Alba Fucens L’AQUILA MASSA D’ALBE 9:00 – fino al tramonto 9:00 – fino al tramonto Abbazia Santo Spirito al Morrone L’AQUILA SULMONA 14:00 – 19:00 9:00 – 19:00 Santuario Ercole Curino L’AQUILA SULMONA 9:00 – fino al tramonto 9:00 – fino al tramonto Abbazia San Clemente a Casauria PESCARA CASTIGLIONE A CASAURIA 9:00 – 13:30 9:00 – 13:30 Museo “Casa natale di Gabriele D’Annunzio” PESCARA PESCARA 8:30 – 19:30 8:30 – 19:30 BASILICATA Museo Archeologico Nazionale di Metaponto MATERA BERNALDA 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 Parco archeologico dell’area urbana e Tavole Palatine MATERA BERNALDA 9:00 – un’ora al tramonto 9:00 – un’ora al tramonto Museo Nazionale Arte Medievale e Moderna della Basilicata MATERA MATERA 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” MATERA MATERA 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 Museo Nazionale della Siritide MATERA POLICORO 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 Area Archeologica di Siris – Herakleia MATERA POLICORO 9:00 – un’ora al tramonto 9:00 – un’ora al tramonto Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri POTENZA GRUMENTO NOVA 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 Teatro romano POTENZA GRUMENTO NOVA 9:00 – un’ora al tramonto 9:00 – un’ora al tramonto Museo Archeologico Nazionale del Melfese “Massimo Pallottino” POTENZA MELFI 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 Museo Archeologico Nazionale POTENZA MURO LUCANO 10:30 -12:30 / 17:30 – 20:00 10:30 -12:30 / 17:30 – 20:00 Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” POTENZA POTENZA 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 Museo Archeologico Nazionale POTENZA VENOSA 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 Area Archeologica POTENZA VENOSA 9:00 – un’ora al tramonto 9:00 – un’ora al tramonto CALABRIA Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico di Scolacium CATANZARO BORGIA 9:00 -13:00 9:00 -18:00 Museo Archeologico Lametino CATANZARO LAMEZIA TERME CHIUSO 9:00 -17:00 Museo Archeologico di Amendolara COSENZA AMENDOLARA 9:00 – 14:00 9:00 – 14:00 Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide COSENZA CASSANO ALL’IONIO 9:00 -19:00 9:00 -19:00 Parco Archeologico della Sibaritide COSENZA CASSANO ALL’IONIO 9:00 -17:00 9:00 -17:00 Galleria Nazionale di Cosenza COSENZA COSENZA 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 Museo Archeologico Nazionale di Crotone CROTONE CROTONE 9:00 -20:00 9:00 -20:00 Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna CROTONE CROTONE 9:00 -19:00 9:00 -19:00 Museo e Parco Archeologico Nazionale REGGIO DI CALABRIA LOCRI 9:00 -20:00 9:00 -20:00 Museo e Area Archeologica dell’antica Kaulon REGGIO DI CALABRIA MONASTERACE 9:00 -20:00 9:00 -20:00 La Cattolica REGGIO DI CALABRIA STILO 8:00 – 20:00 8:00 – 20:00 Museo Archeologico Nazionale REGGIO DI CALABRIA REGGIO DI CALABRIA 9:00 – 20:00 9:00 – 20:00 Museo Archeologico di Medma REGGIO DI CALABRIA ROSARNO 14:00 – 20:00 14:00 – 20:00 Museo Archeologico Nazionale ” Vito Capialbi” VIBO VALENTIA VIBO VALENTIA 9:00 -20:00 (chiusura biglietteria ore 19:30) 9:00 -20:00 (chiusura biglietteria ore 19:30) CAMPANIA Museo del Palazzo della Dogana dei Grani AVELLINO ATRIPALDA CHIUSO 9:30 -18:30 (ultimo ingresso ore 18:00) Parco Archeologico Abellinum AVELLINO ATRIPALDA 8:00 -14:00 8:00 -14:00 Parco Archeologico dell’antica Aeclanum AVELLINO MIRABELLA ECLANO 9:00 -13:00 15:00 – un’ora prima del tramonto Museo di San Francesco a Folloni AVELLINO MONTELLA 9:00 -13:00 9:00 -13:00 (ultimo ingresso ore 12:00) Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino BENEVENTO MONTESARCHIO 9:00 -14:00 (14:00 – 19:00 su prenotazione) 9:00 -14:00 (14:00 – 19:00 su prenotazione) Museo archeologico dell’antica Allifae CASERTA ALIFE 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) Palazzo Reale (Reggia di Caserta) CASERTA CASERTA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo archeologico di Teanum Sidicium CASERTA TEANO 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) Museo archeologico dell’antica Calatia CASERTA MADDALONI 9:00 -20:00 (ultimo ingresso ore 19:30) 9:00 -20:00 (ultimo ingresso ore 19:30) Museo archeologico dell’Agro atellano CASERTA SUCCIVO 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) Museo archeologico dell’antica Capua CASERTA S.M. CAPUA VETERE 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) Mitreo CASERTA S.M. CAPUA VETERE 9:00 -18:50 (ultimo ingresso ore 17:50) 9:00 -18:50 (ultimo ingresso ore 17:50) L’Anfiteatro Campano CASERTA S.M. CAPUA VETERE 9:00 -18:50 (ultimo ingresso ore 17:50) 9:00 -18:50 (ultimo ingresso ore 17:50) Grotta Azzurra NAPOLI ANACAPRI 9:00 -18:00 9:00 -18:00 Museo Archeologico dei Campi Flegrei NAPOLI BACOLI 9:00 -13:00 (chiusura ore 14:20) 9:00 -13:00 (chiusura ore 14:20) Parco Archeologico di Baia NAPOLI BACOLI 9:00 -18:20 (chiusura ore 19:20) 9:00 -18:20 (chiusura ore 19:20) Parco Archeologico di Cuma NAPOLI BACOLI 9:00 -18:20 (chiusura ore 19:20) 9:00 -18:20 (chiusura ore 19:20) Scavi e Antiquarium Nazionale NAPOLI BOSCOREALE 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:00) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:00) Certosa di San Giacomo NAPOLI CAPRI 10:00 -17:00 (ultimo ingresso ore 16:30) 10:00 -17:00 (ultimo ingresso ore 16:30) Villa Jovis NAPOLI CAPRI 10:00 -18:00 (ultimo ingresso ore 17:15) 10:00 -18:00 (ultimo ingresso ore 17:15) Scavi di Stabia NAPOLI CASTELLAMARE DI STABIA 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:00) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:00) Castel Sant’Elmo NAPOLI NAPOLI 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) Museo Duca di Martina NAPOLI NAPOLI 8:30 -14:00 (ultimo ingresso ore 13:15) 8:30 -14:00 (ultimo ingresso ore 13:15) Villa Floridiana NAPOLI NAPOLI 8:30 -14:00 8:30 -14:00 Certosa e Museo di San Martino NAPOLI NAPOLI 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) Palazzo Reale NAPOLI NAPOLI 9:00 -20:00 (ultimo ingresso ore 19:00) 9:00 -20:00 (ultimo ingresso ore 19:00) Museo di Capodimonte NAPOLI NAPOLI 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Parco e Tomba di Virgilio NAPOLI NAPOLI 9:45 -14:30 (ultimo ingresso ore 14:00) 9:45 -14:30 (ultimo ingresso ore 14:00) Museo Pignatelli NAPOLI NAPOLI 8:30 -17:00 (ultimo ingresso ore 16:00) 8:30 -17:00 (ultimo ingresso ore 16:00) Complesso monumentale dei Girolamini NAPOLI NAPOLI 8:30 -14:00 (ultimo ingresso ore 13:30) 8:30 -14:00 (ultimo ingresso ore 13:30) Museo Archeologico Nazionale NAPOLI NAPOLI 9:00 -19:30 9:00 -19:30 Museo Archeologico di Nola NAPOLI NOLA 9:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) 9:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) Parco Archeologico di Ercolano NAPOLI ERCOLANO 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:00) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:00) Scavi di Pompei NAPOLI POMPEI 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:00) 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:00) Anfiteatro Flavio NAPOLI POZZUOLI 9:00 -18:20 (chiusura ore 19:20) 9:00 -18:20 (chiusura ore 19:20) Scavi di Oplontis NAPOLI TORRE ANNUNZIATA 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:00) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:00) Parco Archeologico di Elea-Velia SALERNO ASCEA 9:00 – un’ora prima del tramonto 9:00 – un’ora prima del tramonto Museo Archeologico Nazionale di Volcei “Marcello Gigante” SALERNO BUCCINO CHIUSO 9:00 -13:00 / 15:00 – 19:00 Abbazia Santa Maria De Olearia SALERNO MAIORI 10:00 -18:00 CHIUSO Area Archeologica della villa romana SALERNO MINORI 8:00 -13:30 8:00 -19:00 Certosa di San Lorenzo SALERNO PADULA 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) Museo Archeologico della Valle del Sarno SALERNO SARNO 9:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) 9:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) Museo Archeologico nazionale di Pontecagnano SALERNO PONTECAGNANO 9:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) 9:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) Museo Archeologico Nazionale di Paestum SALERNO CAPACCIO 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Area Archeologica di Paestum SALERNO CAPACCIO 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana SALERNO SALERNO CHIUSO 9:30 -13:00 Complesso monumentale di S.Pietro a Corte SALERNO SALERNO CHIUSO 9:30 -18:30





EMILIA ROMAGNA Pinacoteca Nazionale di Bologna BOLOGNA BOLOGNA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Pinacoteca Nazionale di Bologna in Palazzo Pepoli Campogrande BOLOGNA BOLOGNA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Area archeologica di Kainua BOLOGNA MARZABOTTO 8:00 -19:00 8:00 -19:00 Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” BOLOGNA MARZABOTTO 9:00 -18:30 9:00 -18:30 Abbazia di Pomposa FERRARA CODIGORO 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Pinacoteca Nazionale di Ferrara FERRARA FERRARA 13:30 -19:00 13:30 -19:00 Casa Romei FERRARA FERRARA 8:30 -14:00 8:30 -14:00 Museo Archeologico Nazionale di Ferrara FERRARA FERRARA 9:30 -17:00 9:30 -17:00 Museo Archeologico Nazionale di Sarsina FORLÌ-CESENA SARSINA 8:30 -14:00 8:30 -14:00 Galleria Estense di Modena MODENA MODENA 14:00 -19:30 14:00 -19:30 Palazzo Ducale di Sassuolo MODENA SASSUOLO 10:00 -13:00 / 15:00 – 19;00 10:00 -13:00 / 15:00 – 19;00 Galleria Nazionale di Parma PARMA PARMA 8:30 -14:00 (chiusura biglietteria ore 13:30) 8:30 -14:00 (chiusura biglietteria ore 13:30) Museo Archeologico Nazionale di Parma PARMA PARMA 8:30 -14:00 (chiusura biglietteria ore 13:30) 8:30 -14:00 (chiusura biglietteria ore 13:30) Teatro Farnese PARMA PARMA 8:30 -14:00 (chiusura biglietteria ore 13:30) 8:30 -14:00 (chiusura biglietteria ore 13:30) Area Archeologica e Antiquarium di Veleia PIACENZA LUGAGNANO VAL D’ARDA 9:00 -18:30 9:00 -18:30 Museo dell’età neoclassica in Romagna in Palazzo Milzetti RAVENNA FAENZA 12:30 -18:30 8:30 -18:30 Basilica di Sant’ Apollinare in Classe RAVENNA RAVENNA 13:00 -19:30 8:30 -19:30 Battistero degli Ariani RAVENNA RAVENNA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Nazionale di Ravenna RAVENNA RAVENNA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Mausoleo di Teodorico RAVENNA RAVENNA 8:30 -19:00 8:30 -19:00 Palazzo di Teodorico RAVENNA RAVENNA 8:30 -13:30 8:30 -13:30 Castello di Canossa REGGIO EMILIA CANOSSA 9:00 -12:30 / 15:00 – 19:00 9:00 -12:30 / 15:00 – 19:00 FRIULI VENEZIA GIULIA Museo Storico del Castello di Miramare TRIESTE TRIESTE 9:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) 9:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) Parco del Castello di Miramare TRIESTE TRIESTE 8:00 -18:00 8:00 -18:00 Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli UDINE CIVIDALE 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 19:00) 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 19:00) Museo Archeologico Nazionale di Aquileia UDINE AQUILEIA 8:30 -19:30 14:00 -19:30 Museo Paleocristiano di Monastero UDINE AQUILEIA CHIUSO 8:30 -13:30 LAZIO Museo Archeologico Nazionale “G. Carettoni” e Area Archeologica di Casinum FROSINONE CASSINO 8:00 -20:00 (ultimo ingresso ore 19:00) area archeologica 9:00 – 16:00 8:00 -20:00 (ultimo ingresso ore 19:00) area archeologica 9:00 – 16:00 Museo Archeologico Nazionale di Formia LATINA FORMIA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Archeologico Nazionale e area archeologica di Sperlonga LATINA SPERLONGA 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) Museo Giacomo Manzù ROMA ARDEA 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) Museo Archeologico Nazionale, area archeologica e Villa dei Volusii ROMA CAPENA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Nazionale Archeologico Cerite ROMA CERVETERI 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) Necropoli della Banditaccia ROMA CERVETERI 8:30 -18:30 (chiusura biglietteria ore 17:30) 8:30 -18:30 (chiusura biglietteria ore 17:30) Museo Nazionale Archeologico ROMA CIVITAVECCHIA 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) Museo dell’Abbazia greca di San Nilo ROMA GROTTAFERRATA 10:00 -18:00 10:00 -18:00 Villa di Orazio ROMA LICENZA 9:00 -19:00 CHIUSO Museo delle Navi Romane di Nemi ROMA NEMI 9:00 -19:00 9:00 -19:00 Museo Archeologico Nazionale di Palestrina ROMA PALESTRINA 9:00 -20:00 9:00 -20:00 Santuario della Fortuna Primigenia ROMA PALESTRINA 9:00 -17:00 9:00 -17:00 Antiquarium di Pyrgi ROMA SANTA MARINELLA 9:00 -19:00 9:00 -19:00 Area Archeologica di Veio – Santuario Etrusco dell’Apollo ROMA ROMA 8:00 -14:00 8:00 -14:00 Domus Aurea ROMA ROMA 9:00 -16:45 CHIUSO Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il Cosume e la Moda dei sec. XIX e XX ROMA ROMA 9:30 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:00) 9:30 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:00) Foro Romano e Palatino ROMA ROMA 8:30 -19:15 8:30 -19:15 Galleria Spada ROMA ROMA 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) Museo dell’Alto Medioevo ROMA ROMA 8:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) 8:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) Monumento a Vittorio Emanuele II ROMA ROMA 9:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:45) 9:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:45) Galleria Borghese ROMA ROMA 9:00 -19:00 9:00 -19:00 Galleria nazionale d’Arte antica in Palazzo Barberini ROMA ROMA 8:30 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:00) 8:30 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:00) Galleria Nazionale d’Arte antica in Galleria Corsini ROMA ROMA 8:30 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) 8:30 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ROMA ROMA 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:45) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:45) Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci” ROMA ROMA 8:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) 8:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) Museo Hendrik Cristian Andersen ROMA ROMA 9:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) 9:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) Museo Nazionale del Palazzo di Venezia ROMA ROMA 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 18:30) 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 18:30) Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo ROMA ROMA 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) 9:00 -19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo ROMA ROMA 11:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:00) 11:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:00) Pantheon ROMA ROMA 9:00 -18:00 (ultimo ingresso ore 17:45) 9:00 -18:00 (ultimo ingresso ore 17:45) Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ROMA ROMA 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 18:30) 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 18:30) Istuto Centrale per la Grafica ROMA ROMA 9:00 -14:00 9:00 -14:00 Museo degli Strumenti Musicali ROMA ROMA 9:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) 9:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini” ROMA ROMA 8:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) 8:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) Istituto Nazionale delle arti e tradizioni popolari ROMA ROMA 8:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) 8:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 18:30) Anfiteatro Flavio – Colosseo ROMA ROMA 8:30 -19:15 (chiusura biglietteria ore 18:30) 8:30 -19:15 (chiusura biglietteria ore 18:30) Palazzo Massimo – Museo Nazionale Romano ROMA ROMA 9:00 -19:30 9:00 -19:30 Malborghetto ROMA ROMA 9:00 -18:00 9:00 -18:00 Terme di Caracalla ROMA ROMA 8.30 -19:15 9:00 -14:00 Terme di Diocleziano – Museo Nazionale Romano ROMA ROMA 9:00 -19:30 9:00 -19:30 Palazzo Altemps – Museo Nazionale Romano ROMA ROMA 9:00 -19:30 9:00 -19:30 Crypta Balbi ROMA ROMA 9:00 -19:30 9:00 -19:30 Mausoleo di Cecilia Metella ROMA ROMA 9:00 -18:30 (uscita ore 19:30) 9:00 -18:30 (uscita ore 19:30) Villa Capo di Bove ROMA ROMA 9:00 -18:30 9:00 -18:30 Tombe della via Latina ROMA ROMA 9:00 -18:30 9:00 -18:30 Villa di Livia ROMA ROMA 9:30 -19:00 CHIUSO Villa dei Quintili ROMA ROMA 9:00 -18:30 (uscita ore 19:30) 9:00 -18:30 (uscita ore 19:30) Castello di Giulio II ROMA ROMA 9:30 -18:30 9:30 -18:30 Scavi di Ostia antica ROMA ROMA 8:30 -18:15 (uscita entro le ore 19:15) 8:30 -18:15 (uscita entro le ore 19:15) Porto di Traiano ROMA ROMA 9:30 -15:30 (uscita entro le ore 16:30) 9:30 -15:30 (uscita entro le ore 16:30) Villa d’Este ROMA TIVOLI 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 18:30) 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 18:30) Area Archeologica di Villa Adriana ROMA TIVOLI 9:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 17:30) 9:00 -19:00 (chiusura biglietteria ore 17:30) PArea del Foro e Domus della città romana di Volsinii VITERBO BOLSENA 8:00 -14:00 8:00 -14:00 Palazzo Farnese VITERBO CAPRAROLA 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) Museo Archeologico di Vulci VITERBO CANINO 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Forte Sangallo e Museo archeologico dell’Agro Falisco VITERBO CIVITA CASTELLANA 8:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:00) 8:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:00) Palazzo Altieri VITERBO ORIOLO ROMANO 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) Anfiteatro Romano VITERBO SUTRI 9:00 -18:00 9:00 -18:00 Museo Archeologico Nazionale VITERBO TARQUINIA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia VITERBO TARQUINIA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Archeologico Nazionale VITERBO TUSCANIA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Nazionale Etrusco di Viterbo – Rocca Albornoz VITERBO VITERBO 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Villa Lante della Rovere VITERBO VITERBO 8:30 -16:30 8:30 -16:30 LIGURIA Museo archeologico di Chiavari GENOVA CHIAVARI 9:00 -14:00 9:00 -14:00 Museo di Palazzo Reale GENOVA GENOVA 13:30 -19:00 13:30 -19:00 Galleria Nazionale di Palazzo Spinola GENOVA GENOVA 13:30 -19:00 CHIUSO Museo Preistorico dei “Balzi Rossi” e area archeologica IMPERIA VENTIMIGLIA 8:30 -19:30 (ultimo ingresso alle grotte ore 19:00) 8:30 -19:30 (ultimo ingresso alle grotte ore 19:00) Villa romana del Varignano LA SPEZIA PORTO VENERE 9:30 -14:30 9:30 -14:30 Museo Archeologico Nazionale di Luni e area archeologica LA SPEZIA ORTONOVO 8:30 -19:30 8:30 -19:30 LOMBARDIA Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte BRESCIA CAPO DI PONTE 8:30 -19:00 8:30 -19:00 MUPRE – Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica BRESCIA CAPO DI PONTE 14:00 -18:00 14:00 -18:00 Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica BRESCIA CIVIDATE CAMUNO 8:30 -13:45 8:30 -13:45 Villa Romana e Antiquarium BRESCIA DESENZANO DEL GARDA 8:30 -19:00 8:30 -19:00 Rocca Scaligera di Sirmione BRESCIA SIRMIONE 9:15 – 17:45 (ultimo ingresso ore 17:15) 8:30 – 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00) Grotte di Catullo BRESCIA SIRMIONE 9:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:20) 9:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:20) Museo Archeologico Nazionale di Mantova MANTOVA MANTOVA 8:30 -13:30 8:30 -13:30 Museo di Palazzo Ducale MANTOVA MANTOVA 8:15 -19:15 8:15 -19:15 Pinacoteca di Brera MILANO MILANO 8:30 -19:15 (chiusura biglietteria ore 18:40) 8:30 -19:15 (chiusura biglietteria ore 18:40) Museo del Cenacolo Vinciano MILANO MILANO 8:00 -18:45 8:00 -18:45 Museo della Certosa di Pavia PAVIA PAVIA 9:00 – 11:30 / 14:30 – 17:30 9:00 – 11:30 / 14:30 – 17:30 Palazzo Besta SONDRIO TEGLIO 8:00 -14:00 8:00 -14:00 Area Archeologica di Castelseprio VARESE CASTELSEPRIO 9:30 -18:30 9:30 -18:30 MARCHE Museo Archeologico Nazionale delle Marche ANCONA ANCONA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Tattile Statale Omero ANCONA ANCONA 10:00 -13:00 / 16.00 – 19:00 10:00 -13:00 / 16.00 – 19:00 Museo Archeologico Statale ANCONA ARCEVIA 8:30 -13:30 8:30 -13:30 Museo Archeologico Statatale di Numana ANCONA NUMANA 8:15 -19:15 8:15 -19:15 Rocca Roveresca ANCONA SENIGALLIA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Archeologico Statale ASCOLI PICENO ASCOLI PICENO 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Archeologico Statale di Cingoli Moscosi MACERATA CINGOLI 8:15 -13:15 8:15 -13:15 Rocca Demaniale di Gradara PESARO URBINO GRADARA 8:30 -19:15 8:30 -19:15 Galleria Nazionale delle Marche PESARO URBINO URBINO 8:30 -19:20 8:30 -19:20 MOLISE Museo Sannitico di Campobasso CAMPOBASSO CAMPOBASSO 9:30 -19:00 9:30 -19:00 Palazzo Pistilli CAMPOBASSO CAMPOBASSO 8:00 -19:00 8:00 -19:00 Castello di Civitacampomarano CAMPOBASSO CIVITACAMPOMARANO 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Castello di Capua CAMPOBASSO GAMBATESA 8:00 -19:00 8:00 -19:00 Anfiteatro romano CAMPOBASSO LARINO 8:30 -13:30 8:30 -13:30 Museo della città e del territorio CAMPOBASSO SEPINO 9:30 -19:00 9:30 -19:00 Area Archeologica di Altilia CAMPOBASSO SEPINO 9:00 -18:00 9:00 -18:00 Complesso Monumentale di S. Vincenzo a Volturno ISERNIA CASTEL S. VINCENZO 8:00 -19:00 8:00 -19:00 Museo Nazionale del Paleolitico d’Isernia ISERNIA ISERNIA 8:00 -19:00 8:00 -19:00 Area Archeologica del santuario Italico e Teatro Sannitico ISERNIA PIETRABBONDANTE 10:00 -19:00 10:00 -19:00 Museo Archeologico di Venafro ISERNIA VENAFRO 8:00 -19:00 8:00 -19:00 Museo Nazionale di Castello Pandone ISERNIA VENAFRO 8:00 -19:00 8:00 -19:00 PIEMONTE Forte di Gavi ALESSANDRIA GAVI 9:30 – 17:30 (partenza visite ogni ora) 9:30 – 17:30 (partenza visite ogni ora) Abbazia di Vezzolano ASTI ALBUGNANO 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 Castello di Racconigi CUNEO RACCONIGI 9:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00) 9:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00) Castello di Serralunga d’Alba CUNEO SRRALUNGA D’ALBA 10:30 – 13:30/14 :30 – 18: 30 (ultima partenza ore 17:45) 10:30 – 13:30/14 :30 – 18: 30 (ultima partenza ore 17:45) Castello Ducale di Agliè TORINO AGLIÈ 8:30 – 19:30 (ultimo ingresso ore 18:15) 8:30 – 19:30 (ultimo ingresso ore 18:15) Abbazia di Fruttuaria TORINO SAN BENIGNO CANAVESE CHIUSO solo su prenotazione 011 9880487 – 338 4128795 Palazzo Carignano TORINO TORINO 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00) 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00) Villa della Regina TORINO TORINO 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00) 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00) Musei Reali (Palazzo Reale, Armeria Reale, Museo Archeologico, Galleria Sabauda) TORINO TORINO 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 18:00) 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 18:00) PUGLIA Museo Nazionale Archeologico BARI ALTAMURA 8:30 -13:30 8:30 -13:30 Castello Svevo BARI BARI 8:30 -19:00 8:30 -19:00 Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” BARI BITONTO 9:00 -19:15 8:30 -19:00 Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle BARI GIOIA DEL COLLE 8:30 -13:30 8:30 -13:30 Museo Nazionale Archeologico Jatta BARI RUVO DI PUGLIA 8:30 -13:30 8:30 -13:30 Castel del Monte BARLETTA-ANDRIA-TRANI ANDRIA 10:15 -19:15 8:30 -13:30 Palazzo Sinesi BARLETTA-ANDRIA-TRANI CANOSA DI PUGLIA 9:00 -13:00 9:00 -19:45 Castello di Trani BARLETTA-ANDRIA-TRANI TRANI 8:30 -19:00 8:30 -19:00 Museo nazionale e Parco archeologico di Egnazia BRINDISI FASANO 8:30 -18:30 8:30 -18:30 Parco Archeologico FOGGIA SIPONTO 10:00 -13:00 / 17:00 – 21:00 10:00 -13:00 / 17:00 – 21:00 Museo Nazionale Archeologico di Taranto TARANTO TARANTO 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 19:00) 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 19:00)





SARDEGNA Museo Archeologico Nazionale CAGLIARI CAGLIARI 9:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30) 9:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30) Pinacoteca Nazionale di Cagliari CAGLIARI CAGLIARI 9:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30) 9:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30) Compendio Garibaldino di Caprera OLBIA-TEMPIO LA MADDALENA 9:00 – 14:00 (ultimo ingresso ore 13:30) 9:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19:15) Memoriale Giuseppe Garibaldi Caprera OLBIA-TEMPIO LA MADDALENA 10:15 – 19:15 (ultimo ingresso ore 18:15) 10:15 – 19:15 (ultimo ingresso ore 18:15) Museo Antiquarium di Porto Torres SASSARI PORTO TORRES 9:00 -18:00 (ultimo ingresso ore 17:30) 9:00 -18:00 (ultimo ingresso ore 17:30) Pinacoteca Nazionale di Sassari SASSARI SASSARI 9:00 -18:00 (ultimo ingresso ore 17:30) CHIUSO TOSCANA Museo delle Arti e Tradizioni popolari – Palazzo Taglieschi AREZZO ANGHIARI 10:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) 9:00 -18:00 (ultimo ingresso ore 17:30) Basilica di San Francesco AREZZO AREZZO 13:00 -18:30 (ultimo ingresso ore 18:00) visite solo su prenotazione info 0575 352727 www.pierodellafrancesca-ticketoffice.it pierodellafrancesca-ar@beniculturali.it 9:00 -18:30 (ultimo ingresso ore 19:00) visite solo su prenotazione info 0575 352727 www.pierodellafrancesca-ticketoffice.it pierodellafrancesca-ar@beniculturali.it Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna AREZZO AREZZO 14:15 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00 ) 14:15 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00 ) Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” AREZZO AREZZO CHIUSO 13:30 -19:30 (ultimo ingresso ore 19:00 ) Museo di Casa Vasari AREZZO AREZZO 8:30 -13:30 (ultimo ingresso ore 13:00) 8:30 -13:30 (ultimo ingresso ore 13:00) Abbazia di San Salvatore a Soffena AREZZO CASTELFRANCO PIANDISCO’ CHIUSO 13:00 -19:00 (ultimo ingresso ore 18:45) in collaborazione col Comune di Castelfranco – Piandiscò, su prenotazione telefonica n. 055/9147721 dalle 07,30-13,00 Villa Medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del territorio FIRENZE CERRETO GUIDI 10:00 -19:00 CHIUSO Cenacolo di Sant’Apollonia FIRENZE FIRENZE CHIUSO 8:15 -13:50 Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi FIRENZE FIRENZE 8:15 -13:50 CHIUSO Chiostro dello Scalzo FIRENZE FIRENZE CHIUSO 8:15 -13:50 Museo di San Marco FIRENZE FIRENZE CHIUSO 8:15 -17:00 Museo di Palazzo Davanzati FIRENZE FIRENZE 8:15 -13:50 CHIUSO Museo delle Cappelle Medicee FIRENZE FIRENZE 8:15 -17:00 8:15 -13:30 Museo Nazionale del Bargello FIRENZE FIRENZE 8:15 -17:00 13:30 -19:00 Galleria degli Uffizi FIRENZE FIRENZE 8:15 -18:50 (chiusura biglietteria ore 18:05) 8:15 -18:50 (chiusura biglietteria ore 18:05) Museo Archeologico Nazionale FIRENZE FIRENZE 8:30 -14:00 (ultimo ingresso ore 13:15) 8:30 -14:00 (ultimo ingresso ore 13:15) Galleria dell’Accademia FIRENZE FIRENZE 8:15 -18:50 8:15 -18:50 Circuito museale: Galleria Palatina – Appartamenti Reali – Galleria d’Arte Moderna FIRENZE FIRENZE 8:15 -18:50 CHIUSO Circuito museale: Tesoro dei Granduchi, Museo delle Porcellane, Museo della Moda e del Costume, Giardino di Boboli, Giardino Bardini FIRENZE FIRENZE 8:15 -18:30 8:15 -18:30 Villa medicea della Petraia FIRENZE FIRENZE 8:15 -18:30 CHIUSO Giardino della Villa il Ventaglio FIRENZE FIRENZE 8:15 -18:30 CHIUSO Giardino della Villa il Castello FIRENZE FIRENZE CHIUSO 8:15 -18:30 Museo archeologico nazionale di Cosa GROSSETO ANSEDONIA 10:15 -18:30 10:15 -18:30 Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche – “Palazzina dei Mulini” LIVORNO PORTOFERRAIO 8:30 -13:30 8:30 -13:30 Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche – “Villa di San Martino” LIVORNO PORTOFERRAIO 8:30 -13:30 8:30 -13:30 Museo Archeologico Nazionale di Castiglioncello LIVORNO ROSIGNANO 10:30 -18:30 10:30 -12:30 Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci PISA CALCI 8:30 -12:30 (ingresso ogni ora in gruppi accompagnati) 8:30 -12:30 (ingresso ogni ora in gruppi accompagnati) Museo Nazionale di San Matteo PISA PISA 8:30 -13:30 (ultimo ingresso ore 13:00) CHIUSO Museo di Casa Giusti PISTOIA MONSUMMANO TERME 8:00 -18:00 8:00 -18:00 Chiesa del Tau PISTOIA PISTOIA CHIUSO 8:15 -13:30 Fortezza di Santa Barbara PISTOIA PISTOIA 8:15 -13:30 CHIUSO Oratorio di San Desiderio PISTOIA PISTOIA CHIUSO 8:15 -13:30 Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta PRATO POGGIO A CAIANO 8:15 -18:30 (ultimo ingresso ore 17:30) CHIUSO Museo Archeologico Nazionale di Chiusi SIENA CHIUSI 9:00 -20:00 (ultimo ingresso ore 19:30) 9:00 -20:00 (ultimo ingresso ore 19:30) Pinacoteca Nazionale di Siena SIENA SIENA 9:00 -13:00 9:00 -13:00 Museo Archeologico Nazionale di Siena SIENA SIENA 10:30 -18:30 10:30 -18:30 UMBRIA Tempietto sul Clitunno PERUGIA CAMPELLO SUL CLITUNNO 14:15 -19:45 14:15 -19:45 Palazzo Ducale PERUGIA GUBBIO 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Galleria Nazionale dell’Umbria PERUGIA PERUGIA 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 18:30) 8:30 -19:30 (chiusura biglietteria ore 18:30) Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria PERUGIA PERUGIA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Castello Bufalini PERUGIA SAN GIUSTINO 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 Museo Nazionale del Ducato PERUGIA SPOLETO 9:30 -19:30 9:30 -19:30 Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano PERUGIA SPOLETO 9:30 -19:30 9:30 -19:30 Museo Archeologico Nazionale TERNI ORVIETO 8:30 -19:30 8:30 -19:30 VENETO Museo Nazionale Atestino PADOVA ESTE 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Archeologico Nazionale di Adria ROVIGO ADRIA 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Archeologico Nazionale ROVIGO FRATTA POLESINE 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Archeologico Nazionale Concordiese VENEZIA PORTOGRUARO 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Archeologico di Altino VENEZIA QUARTO D’ALTINO 8:30 -19:30 8:30 -19:30 Museo Nazionale di Villa Pisani VENEZIA STRA 9:00 -20:00 9:00 -20:00 Museo Archeologico di Venezia VENEZIA VENEZIA 8:15 -19:15 8:15 -19:15 Gallerie dell’Accademia VENEZIA VENEZIA 8:15 -19:15 (ultimo ingresso ore 18:15) 8:15 -14:00 (ultimo ingresso ore 13:00) Galleria “Giorgio Franchetti” alla Ca’ d’Oro VENEZIA VENEZIA 8:15 -19:15 8:15 -14:00 Museo d’Arte Orientale di Venezia VENEZIA VENEZIA 10:00 -18:00 10:00 -18:00 Museo di Palazzo Grimani VENEZIA VENEZIA 14:00 -19:15 CHIUSO Villa del Bene VERONA DOLCE’ 14:00 -19:30 14:00 -19:30