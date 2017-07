Passade. Bello e struggente. Come non perdersi per sempre quando incontri l’anima gemella? Il trailer, la storia

PASSADE

Data di uscita: 9 agosto 2017

Durata: 1 ora e 25 minuti

Regia di Gorune Aprikian

Con Fanny Valette, Amaury de Crayencour

Genere drammatico

Paul e Vanessa sono a letto insieme. Un rapporto occasionale, qualcosa che si perde. L’eco dell’antica disperazione di Ultimo Tango a Parigi. Quante volte abbiamo incontrato una donna o un uomo e abbiamo sognato di non perderli mai più, anche se, in fondo, non sono mai stati nostri? Quante volte un sorriso, un atteggiamento, un tono di voce ci hanno detto che quelli erano la donna o l’uomo della nostra vita? Tutto viene così dominato da Passade, dalla fantasia. I protagonisti del film non sono destinati a incontrarsi più. Che fare, allora, per non perdersi? Lei è intrigante, maliziosa, piuttosto pungente. Lui ha mantenuto l’anima di un bambino. Incuriosito da questa giovane donna misteriosa, cercherà di far di tutto per non perderla. Ma come impedire che una porta si chiuda per sempre? Come soddisfare un travolgente bisogno d’amore e di condivisione con una persona straordinaria, superando la paura, l’imbarazzo e il peso delle convenzioni? Tutto il film si gioca su questo. Un grande film d’amore e di sfumature. Come solo i francesi sanno fare.