Perchè si giocava a mosca cieca? La gioiosa testimonianza in un quadro del primo Ottocento

Tra i giochi quasi definitivamente archiviati, nella società occidentale, figura la cosiddetta mosca cieca. Il gioco stesso, nelle prime fasce d’età, tendeva ad affidare la gestione corporea, in situazione di dissimulata difficoltà -com’è quella dell’incedere notturno – a più piani sensoriali al di là della vista. Davanti agli occhi di un bambino o di una bambina, come ben sappiamo, veniva legata una fascia di stoffa che impedisse alla “mosca” di non vedere nulla, nemmeno la punta dei propri piedi. Gli altri bambini iniziavano a fuggire, normalmente in campo definito di gioco. I passi impediti e il lento, goffo incedere del giocatore, provocavano le risate di chi aveva gli occhi liberi e la possibilità di fuggire.



Gridando o richiamando la “mosca” che procedeva impedita, la provocavano, invitandola a un punto vicinissimo, ma a una distanza tale che consentisse la fuga. In assenza della vista chi indossava la fascia era chiamato a potenziare al massimo l’udito – in ogni direzionalità – e a procedere tentoni, per catturare, nel mucchio, una vittima, coordinando, pertanto, gambe, braccia e mani, senza la guida della vista. Una volta toccata la preda, la “mosca” doveva riconoscerne l’identità, attraverso il passaggio delle dita sul volto, tra i capelli o, dopo aver posto le proprie mani sulle spalle o, ancora, dopo averne accertato la lunghezza dei capelli o recuperato un ricordo olfattivo. Il nome mosca cieca fu attribuita a questa pratica poichè le mosche – private degli occhi in alcuni terribili giochi infantili dell’epoca – procedevano girando su se stesse, incapaci di tutto. Il gioco veniva progressivamente proibito anche dagli educatori e dai genitori più tolleranti poichè esso diveniva molto ambiguo e sessualmente dirompente. Per questo, nei giochi di società dell’estate, la mosca cieca veniva praticata dagli adulti, con conseguenze d’alta sensualità e di condivise eccitazione e divertimento. Il bel quadro d’inizio Ottocento, olio su tela conservato al museo di Varsavia, è molto esplicito. Il piede della ragazza che tocca il pene dell’uomo, sollecita il giovane all’inseguimento e alla cattura.

