Piace camminare sulla acque ma non è Christo. La nuova passerella a Münster. Video

Sull’acqua (Auf dem Wasser) è il titolo dell’opera di Ayşe Erkmen per Skulptur Projekte Münster 2017. Per Sculptur Projekte 2017, Erkmen ha scelto il porto interno di Munster come sede. Subito sotto la superficie dell’acqua tra le due rive del canale, la vivace Nordkai (molo nord) e la Südkai industrializzato (molo meridionale) – ha installato un molo che collega le due sponde. Crea l’impressione che i visitatori camminano sull’acqua. In questo senso diventano attori visibili sul palcoscenico di Erkmen. Inoltre, l’artista indica problemi di natura sociologica e urbanistica: come vengono disegnati i confini sulle mappe e come viene raggiunto l’accesso socioculturale sul piano di disegno? Come si possono superare gli ostacoli esistenti, sia fisicamente che metaforicamente? erto per chi ha l’occhio abituato ai pontili galleggianti di Christo, sul lago d’Iseo, è tutt’altra cosa. Ma il lavoro tedesco è carino e si è sviluppato con esigue risorse economiche







