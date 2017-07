Pittura iperrealista calorica. I peccati della gola dipinti sulle tele. Il video

> Vendi i tuoi oggetti con Catawiki: Clicca qui

L’ossessione del cibo, le intolleranze, le bulimie, il sogno imperituro dell’eccesso contro la dieta. Tavola e dintorni sono oggi, da noi, sempre più ossessioni. Un tempo era per penuria; oggi per un’abbondanza esibita e negata.

I dipinti iperrealisti che qui vediamo sono di Tjalf Sparnaay e di Luigi Benedicenti. Nella presentazione del video, Marinella Mancinelli ha unito alcune citazioni su cui meditare, dopo aver guardato i dipinti. “Di tutte le passioni, la più complicata, la più difficile a praticare in modo superiore, la più inaccessibile ai comuni mortali, la più sensuale nel vero senso della parola, la più degna degli artisti più raffinati, è sicuramente quella che riguarda il piacere della gola.”

(Guy de Maupassant)

“La golosità ha sull’amore mille vantaggi. Ma il più importante è che, mentre bisogna essere in due per abbandonarsi all’amore, si può praticare la golosità da soli, anche se l’abate Morellet ha detto: “Per mangiare un tacchino al tartufo bisogna essere in due: il tacchino e se stessi”.

(Guy de Maupassant).

E infine la compulsione. La condanna dantesca dell’eccesso

“Voi cittadini mi chiamaste Ciacco:

per la dannosa colpa de la gola,

come tu vedi, a la pioggia mi fiacco.

E io anima trista non son sola,

ché tutte queste a simil pena stanno

per simil colpa”. E più non fé parola”

(Dante Alighieri, Canto VI, Inferno, girone dei golosi)