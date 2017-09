Primo Novecento, i disegnatori si scatenano sul sesso a scuola. Le antiche immagini

La scuola come costrizione e come coartazione ha sempre suscitato pensieri di fuga e di eversione, spesso rappresentati da immagini di sesso. Non può sfuggire il fatto che un’organizzazione un tempo così rigida e punitiva – e comunque sempre costrittiva -legasse l’idea di ribellione e di fuga all’arma più potente che ragazze e ragazzi si trovavano a disporre da poco tempo, quella dell’eros e dei propri organi sessuali. Non si trattava, allora, più di subire, ma, almeno con il pensiero, raffigurare elementi di contestazione estrema o di pensare alle delizie dell’altro sesso, mentre il professore spiegava. Alcuni grandi disegnatori, come Tom Poulton, hanno sottoposto, con matita dettagliatissima, la scuola a una lettura psicanalitica. Con i risultati straordinariamente veri – a livello di pulsioni inconsce -, come possiamo vedere. Altri disegnatori, specie quelli del primo Novecento sono andati ben oltre, analizzando il rapporto tra insegnante e allieve. Immagini che omettiamo per evidenti motivi.

