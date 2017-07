Profumo di donna. Divani, letti sfatti, nudi e relax nella pittura di Hettinger. Le opere, il video

> Vendi i tuoi oggetti con Catawiki: Clicca qui

Cominciò a disegnare intorno all’età di 8 anni, i suoi soggetti erano cowboys, personaggi televisivi e cinematografici . All’età di 13 anni gli fu regalato un set di colori ad olio da Mike Spencer, un artista locale. La sua formazione artistica è iniziata presso l’American Academy of Art di Chicago sotto la guida di Giuseppe Vanden Brouck. Dal signor Van, come veniva chiamato, Hettinger ha imparato il realismo classico e le tecniche dei maestri fiamminghi, olandesi e spagnoli. Hettinger non considera le sue opere figurative come ritratti o dipinti di persone, ma piuttosto di relazioni e momenti nel tempo.

Dopo quattro anni presso l’accademia, Hettinger si trasferisce a New York dove ha studiato con David Leffel e Richard Schmid. Durante i suoi due anni di studio da Leffel dipinge nature morte e figure, lavorando sempre dai modelli dal vero. Quarant’anni di disegno e pittura dal vero, hanno permesso di lavorare fino Hettinger concetti per opere si basano passate esperienze e osservazioni della vita. Spesso inizia un dipinto senza modelli o riferimenti, recuperando una scena da una memoria passata.