Quadri bocciati nel passato possono essere autentici. La Bbc e un’opera di Constable

Spesso si tratta di attendere tempi nuovi. Ciò che in passato è stato bocciato, come un dipinto non autografo di un grande maestro, può subire un processo di revisione e tornare a condividere una paternità divenuta certa. A ciò contribuiscono le nuove tecnologie – in piccola parte – ma pure una più ampia diffusione delle immagini che consente l’osservazione da parte di un massimo numero di esperti. Espungere un quadro è troppo facile, come avallarlo, senza approfondimenti. Certo è il fatto che le Fondazioni compiono un reato, chiedendo che un’opera che esse non intendono attribuire all’artista di cui si occupano, venga distrutto. Un’opera può essere condannata all’ergastolo, ma non alla “pena di morte” perchè possono emergere prove in grado di ribaltare una sentenza infausta. O nuovi giudici intendono riaprire il caso. In Gran Bretagna le sorti dei quadri bocciati sono spesso oggetto di processi analitici promossi dalla Bbc, che evidentemente ha, con queste trasmissioni, un buon seguito di pubblico. Il team ora cerca di scoprire se un ottimo paesaggio inglese è un lavoro di importanza nazionale, un capolavoro perduto da John Constable e, probabilmente, una visione alternativa del suo più grande lavoro, The Hay Wain. Oggi di proprietà di un imprenditore britannico, il dipinto sembra avere tutti i segni distintivi degli schizzi di Constable. Venalità: se autentico, potrebbe valere almeno 2 milioni di sterline.

Il problema è che Constable è stato uno degli artisti più falsificati del XIX secolo, e il dipinto in questione ha subito diversi scacchi critici. Trent’anni fa, numerosi esperti di Constable hanno deciso che non era un lavoro autentico. È un caso particolarmente personale per lo studioso Philip Mold, che è stato proprietario del quadro, in passato, ma ha dovuto passare la mano dopo aver fallito nei suoi tentativi di dimostrarne la sua autenticità.