Quadri-collage solo con pezze ritagliate dai Jeans. Le opere di Berry. Video

Riesce a creare quadri-collage, in monocromi contemporanei, con grande realismo, utilizzando ritagli di vecchi jeans. L’intensità diversa delle tinte e il lieve mutamento di tonalità che viene sia dalla fonte di produzione della stoffa che dal consumo creano infatti un’infinita varietà di toni che sono in grado di coprire la ricostruzione di ogni scenario. Denimu (Ian Berry), artista britannico, trasferitosi Svezia, crea opere d’arte utilizzando esclusivamente denim – cioè stoffa jeans – di scarto. Nel 2013, Denimu è stato indicato tra i “30 sotto 30” artisti influenti nel mondo.

Di seguito, alcune opere di Ian Berry, mentre più sotto il video che lo riprende mentre realizza i complessi collage.

Berry ha iniziato a sperimentare opere d’arte di denim mentre è all’università e poi mentre lavora a TMW come direttore d’arte.

Berry ha deciso di concentrarsi a tempo pieno sulla sua opera d’arte quando si è trasferito in Svezia dall’Australia. La sua arte è stata venduta in tutto il mondo a collezioni private, pubbliche e aziendali. Denimu ha lavorato con The Estate di James Dean e la James Dean Gallery per creare un murale per la città natale dell’attore a Fairmount, Indiana.