Qual è il significato del giardino? Cosa rappresenta? Come cambia? Video

Luogo in cui la donna e l’uomo modulano e dominano la natura, potenziandola nel bello, il giardino è legato, in ogni religione, a un luogo dell’aldilà o a una terra perduta, come l’Eden cristiano a un paradiso realizzato sulla terra, come nel buddismo. Miniature medievali rappresentano l’hortus conclusus come luogo della Madonna o della civiltà cortese e ciò in contraddizione con la foresta – regno del groviglio spaventoso – o dei campi attigui al castello, coltivati a fatica dai contadini, che vivono in una condizione di minima sussistenza o di schiavitù. Il giardino è sempre un luogo chiuso, circondato da un muro, da uno steccato o conformato architettonicamente, come avviene nel cosiddetto giardino all’italiana. La presenza di acqua potenzia questa immagine di dono. Come pure è possibile osservare nei tappeti orientali, nei quali, al centro, zampilla una fonte d’acqua perenne.



Premio alla virtù del proprietario o calmo luogo in cui assaporare le proprie ricchezze, il giardino pertanto assume anche una connotazione sociale, nella cultura dell’Occidente. E’ uno status symbol, come i palazzi e i quadri. Soltanto le classi dominanti che si sono affrancate dalla dura necessità della vita sono in grado di progettare o far progettare giardini meravigliosi. Ogni epoca proietta poi la filosofia nella forma del proprio giardino. Un esempio per tutti. Pensiamo al parco romantico. Con i grovigli di piante e un apparente disordine. Molto sturm und drang. E oggi? Un ritorno all’ordine. E, forse, alla prevedibilità dei canoni.





