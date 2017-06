Qual è il significato di questo acquerello erotico dell’Ottocento? La spiegazione

Stile bucolico-pastorale, l’acquerello di Paul-Marc-Joseph Chenavard (1807-1895) riprende gli amori e la vita lieve degli abitanti della Frigia. Lui, ha il cappello dei pastori frigi che tanto, in Francia, era conosciuto come capricapo della rivoluzione francese. Non è escluso il fatto che questa tavola erotica potesse assumere un significato anche politico rappresentato da Venere-pace, che sconfigge con facilità l’istinto bellicoso di Marte-guerra, riportando la gioia nella plaga. Splendido lavoro sia sotto il profilo tecnico – la pennellata lieve e sciolte, i colori tenui, l’unione tra rosa e azzurro segnalano un legame formale con la vecchia pittura rococò – quanto sotto il profilo ideologico e satirico. A volte, sembra dire l’autore, per smontare il fuoco di Marte basta poco. Il soggetto che coglieva il contrasto tra Venere e Marte era iconograficamente antico e fu , più volte, interpretato in chiave aulica degli artisti del Rinascimento, con qualche incursione erotica nel caso delle tavole dell’incisore cinquecentesco Marcantonio Raimondi.



Paul-Marc-Joseph Chenavard

A PHRYGIAN IDYLL

