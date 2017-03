Quando il sesso esplodeva nel parco o nel bosco. Ottocento nascosto, svelato dalla pittura

Nel parco. Uno dei topoi sentimentali ed erotici dell’Ottocento – sia nell’ambito della letteratura che della pittura – è la passeggiata nel parco e l’escursione a cavallo a deux. Situazioni e luoghi insidiosissimi, quelli en plein air, per la restaurata morale ottocentesca, a differenza del verde libero dei grandi parchi libertini del settecento, nei quali il sesso era prassi. Normalmente queste passeggiate avvenivano, con discreti controllori – fratelli, sorelle, altri amici – proprio per evitare questi cedimenti. Ma c’era chi, riuscendo ad aggirare gli ostacoli, sciaguratamente rispondeva all’invito di una passeggiata a due. Achille Deveria (1800-1857) crea due magnifici flash di pittura dal gusto biedermeier. Un incontro dolce e lato di un giardino e un furibondo divorarsi, dopo una cavalcata, in un bosco.



