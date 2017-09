Quando le donne venivano messe all’asta. I quadri erotici, la paura araba

Il mercato delle schiave rappresentò un topos dell’immaginario occidentale ottocentesco. In esso si univano due pulsioni: la prima legata al desiderio di possesso di una giovane donna che soggiacesse ad ogni desiderio del maschio; la seconda, legata alla ripulsa etnica, metteva in luce la brutalità dei medio-orientali nel rapporto con il mondo femminile. I quadri di cosiddetti pittori orientalisti – europei che affrontavano viaggi in Medio Oriente per produrre opere dal sapore esotico, molto richieste dal mercato del secondo ottocento – si soffermarono spesso su aste di schiave e postriboli, immaginando invece – poichè gli spazi erano proibiti – i languori degli harem. Le opere, al di là dell’elevata qualità artistica, fornivano ai collezionisti immagini eccitanti. Jean-Léon Gérôme dipinse più volte scene di mercati delle schiave, ambientandole sia nell’antichità che nel mondo arabo. Particolarmente sensuale è il dipinto (1884 circa) dell’artista immaginato nell’antica Roma. Che completa, come scena l’altra opere di ambientazione classica, che troviamo in cima. La situazione, pur terribile, non mostra violenza fisica sulla donna e si presta a presentare un nudo di schiena, davvero sconvolgente.



Il Mercato delle schiave del 1866, olio su tela di 84.6 cm × 63.3, dello stesso autore, rappresenta invece un ambiente del Medio Oriente o dell’Africa settentrionale, nel quale un uomo esamina i denti di una schiava nuda.

Maxime Du Camp, che aveva viaggiato estesamente nel Vicino Oriente, ha esaminato il dipinto al Salone parigino del 1867. Ha sostenuto di aver trovato gli elementi per riconoscere il mercato degli schiavi del Cairo e ha descritto il dipinto come “una scena sul posto”. “La povera ragazza . ha scritto – è in piedi, sottomessa, umile, rassegnata, con una passività fatalistica che il pittore ha reso, con abilità, molto evidente”

