Cy Twombly. Storia, opere e record dell’americano di Roma

Edwin Parker Twombly Jr., detto Cy Twombly , nasce il 25 aprile 1928 a Lexington (Virginia ) – è figlio di un grande giocatore di baseball – e muore il 5 luglio 2011 a Roma. Il suo lavoro attraversa i grandi temi dell’arte nel XX secolo: il dilemma di astrazione / figurazione, l’intervento della psicoanalisi, il primitivismo, il ruolo della scrittura nella pittura, l’omaggio all’antico, i legami artistici tra l’Europa e l’America. Sin da molto giovane, Cy Twombly si avvicina al disegno e alla pittura. Tra i 14 e i 18 anni, segue l’insegnamento del pittore Pierre Daura , un artista spagnolo (a sua volta allievo del padre di Picasso ). Nel 1946, Twombly frequenta la Scuola Darlington, in Georgia e nel 1947-1949 la Scuola Museum of Fine Arts, Boston .

Poi studia al’Università Lee Lexington prima di iscriversi all’Art Students League di New York (1950-1951). Qui incontra il pittore Knox Martin e Robert Rauschenber. Su consiglio di quest’ultimo, nel 1951, frequenta il Black Mountain College, nel North Carolina, un luogo di scambio e di incontri intellettuali a cui fa capo l’avanguardia newyorkese.

La sua prima mostra si tiene nel 1951 dalla Galleria Kootz di New York. Un consistente contributo concesso dal Museo di Belle Arti della Virginia, nel 1952, gli permette di intraprendere un viaggio in Spagna, Italia, Francia e nel Nord Africa. Tornato negli Stati Uniti nel 1953, Twombly svolge il servizio militare nei reparto di crittologia . Lavora poi a New York, dove raccoglie i primi consensi. Qui incontra Jasper Johns, del quale diventa amico. Nel 1959, si trasferisce in Italia, Paese che ritiene favorevole alla creatività. Twombly ha così vissuto tra Roma , Gaeta e Lexington, fino alla morte.

L’artista americano viene invitato nel 1964 alla Biennale di Venezia. Nel 1968, il Milwaukee Art Center allestisce la sua prima retrospettiva. Seguono importanti mostre nei maggiori musei del mondo.

Nel 2001, Cy Twombly riceve da Harald Szeemann, direttore della Biennale di Venezia , la proposta di realizzare una mostra attorno al tema de “Il fondamento dell’essere umano.” Per questo particolare evento, l’artista crea un grande ciclo narrativo dedicato alla battaglia navale di Lepanto, che ebbe luogo il7 ottobre 1571.

Twombly è conosciuto per il suo modo di sfuocare la linea tra disegno e pittura. Molte delle sue opere di pittura più note dei tardi anni cinquanta e primi anni sessanta ricordano i graffiti accumulati in anni sui bagni dei gabinetti, mentre quelle dei tardi anni Sessanta ricordano delle e tracciate in corsivo. A questo punto abbandona la pittura come rappresentazione, citando la linea o macchiando ogni segno con la sua propria storia, come soggetto a sé. Più tardi, molte delle sue pitture e lavori su carta andranno verso il “simbolismo romantico”, e i loro titoli potranno essere interpretati visivamente attraverso forme e parole. Spesso cita il poeta Stéphane Mallarmé nei suoi lavori, così come innumerevoli miti e allegorie e selezione dei titoli, sembrano essere sempre l’orizzonte assoluto di mondo del pittore).

Un lavoro di Twombly (1998-1999) Tre studi per il Bold , è stato acquistato nel 2004 dalla Galleria d’arte del Nuovo Galles del Sud 4,5 milioni di dollari australiani

