Quegli artistici cumuli dei montanari. Come veniva prodotta la carbonella. Video

Antichi spiazzi nei boschi e nelle radure delle nostre montagne sono testimonianza della produzione di carbonella o carbone vegetale, nel passato, da parte dei montanari. La produzione sopperiva la mancanza di carbone di miniera ed è stata uno dei cardini materiali della nostra civiltà, per usi domestici o artigianali. Ma come veniva prodotta la carbonella? Osserviamo questo interessante video prodotto da primitivetechnology

“Ho fatto un lotto di carbone utilizzando il metodo del tumulo e poi l’ho immagazzinato in cestelli per un uso successivo. Il carbone è un combustibile che emana più calore del legno da cui è stato prodotto. Ciò è dovuto al fatto che le fasi iniziali di combustione, avvenute sotto il tumulo, hanno consumato le componenti volatili del legno, prosciugandolo. Il risultato è un carburante di carbonio quasi puro che brucia a una temperatura più alta di quella del del legno, senza fumo e con meno fiamma. Il carbone di legna è stato principalmente un combustibile metallurgico in tempi antichi, ma ha avuto anche usi domestici”.

