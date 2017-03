Qui il trailer del film 3d sull’opera e la vita di Raffaello

Raffaello – il Principe delle Arti – in 3D, prodotto da Sky 3D, con Sky Cinema e Sky Arte e distribuito da Naxo Digital – è nei cinema italiani il 3, 4 e 5 aprile 2017, per poi approdare nei cinema di 60 paesi del mondo.

La digressione artistica partirà da Urbino (città natale di Raffaello) passando per Firenze, per approdare a Roma e in Vaticano, al contempo apice ed epilogo del folgorante percorso artistico di Raffaello: un totale di 20 location e 70 opere, di cui oltre 30 di Raffaello, raccontate attraverso molteplici esclusive e punti di vista inediti. La digressione artistica sarà affidata al commento di tre storici dell’arte: Antonio Paolucci, Antonio Natali e Vincenzo Farinella.

A dare il volto a Raffaello Sanzio nelle ricostruzioni storiche sarà l’attore e regista Flavio Parenti (To Rome With Love, Io sono l’amore, Un Matrimonio). La Fornarina, la donna amata dall’artista, sarà interpretata da Angela Curri (La mafia uccide solo d’estate), mentre Enrico Lo Verso darà il volto a Giovanni Santi e Marco Cocci a Pietro Bembo. Scenografia e costumi sono stati curati da due eccellenze del cinema italiano, rispettivamente Francesco Frigeri e Maurizio Millenotti.

