Gli italiani amano i Rolex. Tutti i Rolex all’asta on line in questo momento

Sei appassionato di orologi?

Gli italiani vantano un primato d’amore nei confronti del Rolex. Sia nelle versioni maschili che in quelle femminili. Questo letterale coup de foudre risale agli anni Ottanta e, da allora, tra i sogni inconfessabili o nelle mise irrinunciabili per le persone di potere – o che questo intendono ostentare – non manca questa celeberrima marca. I motivi risiedono nell’elevata qualità del prodotto, nel suo comporre, se indossato senza ostentazioni, uno status symbol e in una forma di investimento, in quanto pur se usato, questo orologio tende a mantenere alti livelli di valore e può essere facilmente venduto perchè spesso la domanda supera l’offerta, in termini quantitativi. Rolex SA è una società svizzera (con sede a Ginevra), che opera nel settore dell’alta orologeria.

Conta ventotto filiali nel mondo e un’organizzazione di 4.000 orologiai in cento Paesi, con incassi stimati per il 2010 intorno ai due miliardi di euro e una produzione annuale di orologi di circa 1.000.000 di pezzi.

La Rolex SA venne fondata nel 1905 da Hans Wilsdorf e dal fratellastro Alfred Davis; pur essendo attualmente una delle maggiori imprese svizzere dell’orologeria, Wilsdorf era di nazionalità tedesca e la prima sede era a Londra. Wilsdorf & Davis fu il nome originario dato all’azienda, che in seguito divenne la Rolex Watch Company. Inizialmente si limitavano a importare in Inghilterra i meccanismi svizzeri prodotti da Hermann Aegler, che successivamente divenne socio, assemblandoli in lussuose casse create dalla firma Dennison e da altri gioiellieri dell’epoca che vendevano i primi orologi da polso personalizzandoli con il proprio marchio. I primi orologi prodotti dalla Wilsdorf & Davis erano marcati “W&D” (sigla visibile all’interno della cassa). Hans Wilsdorf registrò il marchio “Rolex” a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera nel 1908. Il significato di questo termine è sconosciuto, secondo alcuni (versione mai confermata da Wilsdorf) “Rolex” deriva dalla locuzione francese horlogerie exquise, che significa orologeria squisita. Altri riportano che il nome derivi dall’unione della parola Rolls-Royce, automobili di lusso amate da Alfred Davis, e Timex, grande produttore di orologi dell’epoca, per indicare appunto che la produzione sarebbe stata orientata a orologi “EX” di lusso “ROL” da cui ROLEX.

Il processo di vendita

Avrai bisogno di un account per iniziare a vendere; registrarsi è gratuito e semplice. Registrati qui. Una volta che il tuo account è autorizzato a vendere, puoi iniziare a presentare oggetti al team di esperti per la revisione. Non c’è alcun costo da sostenere per offrire un oggetto e nessun limite alla quantità di oggetti che è possibile presentare. Il processo di revisione avviene interamente online. Ti sarà chiesto di fornire una descrizione del tuo oggetto, alcune caratteristiche come la tecnica, il periodo e la firma, e naturalmente ti sarà chiesto di fornire delle foto. Dopo aver offerto il tuo oggetto, questo verrà inserito nella lista degli oggetti da esaminare da parte degli esperti.

Gli esperti leggeranno la tua descrizione ed esamineranno le tue fotografie, esaminando il tuo lotto in base a qualità e autenticità. Il criterio principale perché un oggetto venga incluso nell’asta è che deve essere speciale, e con questo intendiamo che non deve essere reperibile facilmente in un negozio qualunque. Al fine di mantenere alta la qualità, è stato stabilito il requisito che ogni oggetto dell’asta debba avere un valore minimo stimato di 75 €. Questo è il punto di partenza.

C’è la possibilità di impostare un prezzo di riserva sugli oggetti con un più alto valore stimato.

