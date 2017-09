Rosa Brighid: “Dominando la mia immagine nuda, ho superato i traumi dell’infanzia”. Il filmato

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995>

“Ho avuto un’infanzia difficile – racconta Rosa Brighid – A scuola, ho sopportato anni di incessante bullismo e di tormento mentale. Mi sono sentita danneggiata nel profondo e non avevo fidicia in me stessa; mi ritenevo incapace di raggiungere qualcosa di buono. Non mi aspettavo di imparare il modo in cui si diventa una modella. Poco più di un anno fa, qualcosa è cambiato. Ho capito che non volevo avere paura di vivere. Mi sono sentita ispirata, rinnovata, determinata ad avere successo. Ero pronta a vivere la mia vita, togliendomi qualsiasi negatività che aveva gravato su di me per così tanto tempo. Era il momento di sfidare me stessa e andare al di là dei confini del mondo in cui mi sentivo minimamente protetta”.

“Ero nervosa, le prime volte che ho posato per le foto di nudo artistico; mi sentivo a disagio e le mie pose erano, pertanto, tese. Ho avuto però la sensazione che avrei potuto forzare le mie paure, andare al di là, per cogliere qualcosa di buono. Sono rimasta sorpresa da quanto la mia fiducia in me stessa e nelle mie possibilità, che diventavano consce, fosse cresciuta nel corso dei primi mesi. Ho imparato ad essere indipendente. Passo dopo passo ho capito come costruire me stessa in questo nuovo ed entusiasmante mondo. Avevo inciampato su una vita che sembrava irreale”.

“Il mio nervosismo, la mia insicurezza e la mia paura erano solo una parte naturale del viaggio. Rivelarmi di fronte alla macchina fotografica mi ha aiutato a superare gravi problemi di fiducia e di ansia che avevo sviluppato dai tempi in cui ero stata vittima del bullismo. Esponendo me stessa, imparando a diventare una modella e permettendo a me stessa di essere vista, così, dagli altri mi ha dato la possibilità di guarire molte vecchie ferite. L’attività di modella è diventata, in questo modo, terapeutica”.





PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995>

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995