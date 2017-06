Rowlandson (1815), mentre lui guarda l’uccello in gabbia, lei se la spassa sulla porta

Thomas Rowlandson (Londra, 1756–1827) fu un ottimo illustratore inglese, autore di comiche e piccantissime tavole di grafica o di disegno. Coglieva l’aspetto gioioso del sesso, ma, al tempo stesso, la natura furtiva dei sensi che, all’improvviso, travolgono l’uomo e la donna, nonostante i migliori propositi e la necessità di rispettare precisi codici comportamentali, all’interno della coppia strutturata, o sociali. Questi divertiti e divertenti “infortuni della virtù”, non vengono descritti con la cupezza dei libertini francesi, la cui produzione è mirata a una sorta di sadico sovvertimento della morale. In Rowlandson il peccato mortale diventa veniale ed è accompagnato dal sorriso. In fondo, lo spirito è forte e la carne è debole. Il quadretto “primaverile” mostra un marito che tiene chiuso nella gabbia il proprio uccello e lo osserva, senza rendersi conto di quanto avviene al piano inferiore. Una giovane donna – probabilmente sua moglie – si congiunge carnalmente con un giovanotto, mentre da dietro arriva la moglie del giovane, pronta al combattimento. Ma sono possibili altre soluzioni narrative. Basta un po’ di fantasia divertita.