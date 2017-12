Sai cos’è l’Ebbrezza di Noè? Amore paterno e una maledizione. Nella Bibbia e nell’arte

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

La famiglia e i rapporti tra figli e genitori restano l’asse fondamentale per la serenità degli individui e per un rafforzamento della sfera spirituale, indispensabile per non annegare presto nella tempesta della sola materia e dell’egoismo. E poiché, come ben sappiamo, la famiglia è la cellula della comunità e del mondo, è necessario partire a considerare il proprio nucleo di origine affinché il bene possa propagarsi, coinvolgendo anche noi stessi. Un episodio biblico con forte connotazione simbolica legato al comandamento “Onora il padre e la madre” – che in fondo potremmo oggi riscrivere in chiave moderna: Ama i tuoi genitori e aiutali, quando sono in difficoltà – fa luce su questo tratto fondamentale. Esiste, è chiaro, una forte componente religiosa. Noè, come padre, è Dio stesso. Figlio di Lamec, Noè viene raccontato dal Genesi innanzitutto come uomo giusto. Proprio in virtù dell’equilibrio che egli ha trovato in se stesso, tra la materia sacralizzata del mondo e il Cielo, egli “trova grazia agli occhi di Dio”, e perciò viene sottratto alla distruzione del diluvio, al quale sopravvive per mezzo di un’arca. Il legno che galleggia sulla devastazione porta in salvo il clan familiare, con ogni specie animale. Concluso il periodo luttuoso di una navigazione che pare non aver più fine, la vita sulla terra riprende e Dio stipula un patto con Noè, un legame intenso, garantito dall’apparire dell’arcobaleno. Noè diviene così il capostipite di una nuova umanità attraverso la propria discendenza (Sem, Cam e Jafet).







Nel libro IX della Genesi, Noè viene presentato come un uovo che coltiva la terra e che pianta, per prima al mondo, la vite, producendo il vino. Ma bevendo quel prodotto del quale non si conoscevano ancora gli effetti, il patriarca si ubriaca e cade nudo a terra, senza aver più il controllo di se stesso. E’ un momento di difficoltà, per Noè. E qualcuno deve avere pietà di lui. I figli Sem e Cafet ne schermano la figura nuda con un lenzuolo e lo aiutano, mentre Cam si prende gioco del padre che giace in quelle condizioni e riceve, su di sé e sui propri figli, una maledizione.