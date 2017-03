Scopri la Madonna velata

La Madonna velata fu scolpita in marmo di Carrara dallo scultore italiano Giovanni Strazza (1818-1875) a Roma.La statua è stata trasportata a Terranova, in Canada, nel 1856, come registrato il 4 dicembre nel diario del vescovo John Thomas Mullock :

“Ho ricevuto da Roma una bella statua della Beata Vergine Maria in marmo, da Strazza. (…) Si tratta di un gioiello perfetto di arte”.



Ci sono simili busti marmorei in Canada, Stati Uniti, Irlanda e Inghilterra. Tuttavia, nessuno è stato così meticolosamente scolpito: i tratti del viso e le trecce di capelli sono chiaramente visibili attraverso il velo di pietra. Giovanni Strazza (Milano, 1818 – 1875), pur essendo lombardo, si formò a Roma, sotto la guida di Tenerani. Insegnò poi all’Accademia di Belle arti di Brera, dal 1860 . Legato ai moduli del neoclassicismo accademico, la sua opera presenta anche influssi tardoromantici, come rivela l’intensità sentimentale della scultura qui pubblicata.