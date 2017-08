Arte cinetica. Gli animali di Jansen corrono sulla spiaggia. Senza motori. Video

Sorprendenti, incredibili non solo per le forme meravigliose – che ricordano le strutture di Leonardo da Vinci – ma perchè sono in grado di muoversi magicamente, senza motori, ma alimentate dalla forza del vento, che viene persino accumulato in bottiglie di plastica – con il sistema dell’aria compressa – per dare possibilità a questi animali super-vertebrati di muoversi anche quando cala l’aria. Sono le opere di Theo Jansen (1948), un artista olandese attivo soprattutto nel campo della scultura cinetica, con creazioni che si pongono al confine tra arte e ingegneria. Tra le sue opere più note, quelle appartenenti alla serie delle Strandbeesten, le bestie da spiaggia – che vedremo nel filmato – grandi strutture mobili costruite connettendo e articolando sottili tubi gialli in Pvc, del tipo in uso in elettrotecnica per la canalizzazione dei cablaggi di impianti elettrici, assemblati con nastro adesivo, elastici, e fascette serrafili. A questi materiali si aggiunge l’impiego di bottiglie riciclate di polietilene, bastoni di legno e persino pallet.

L’artista ha sottoposto le proprie “bestie da spiaggia” a situazioni evolutive, implementando primitive attività di percezione nei confronti dell’ambiente esterno, con semplici sensori realizzati con gli stessi materiali di base, e con elementari forme di memorizzazione, una combinazione di elementi che permette alle Strandbeest di modificare il proprio comportamento in base alle percezioni.