Sculture nei vigneti e nei musei delle cantine. Penone porta l’arte povera in Provenza

I vigneti nobili, quelli che producono materia prima per i vini più amati dal mercato d’élite, divengono musei a cielo aperto per la scultura contemporanea. Questa tendenza è particolarmente diffusa in Francia, Paese nel quale le case di produzione sono particolarmente attente a creare uno stretto connubio tra i prodotti della più alta vinificazione e l’art tout court. Di grande rilievo, per la perfetta ambientazione, è la mostra dell’autunno 2017 – settembre-novembre – a Château la Coste, in Provenza che dedica una mostra, all’aperto e nello spazio galleria progettato dall’architetto italiano Renzo Piano. Considerando il design, i dintorni e il paesaggio circostante, Penone ha selezionato attentamente le opere in un dialogo tra arte, architettura e natura. Le opere su carta, il lavoro di bronzo e marmo e la replica delicata a un singolo granello di sabbia sono inclusi in un contesto che evidenzia l’interesse di Penone per la natura natura e per l’identità nella società industriale.

A metà strada tra la storica città di Aix-en-Provence e il famoso Parco Naturale Lubéron, il Domaine de Château La Coste è un luogo intimo e unico. Immerso in un vigneto di 200 ettari coltivato interamente in agricoltura biologica, il sito offre una destinazione dedicata al vino, all’arte, all’architettura e al benessere, in un ambiente naturale preservato.

Nel cuore dei vigneti, in collina, Villa La Coste è un hotel con architettura insolita, enfatizzata dall’uso di materiali naturali della regione. Su due livelli contornati da un ombreggiato vicolo di pietra, la Villa ha 28 suite, tra le quali dieci con piscina privata.