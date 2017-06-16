Sei la mia infinita passione. Quando il nudo è eros e pathos. I quadri di Aerni

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Tecnicamente molto libero e dotato di una non comune scioltezza pittoricista, Christoph R. Aerni – svizzero, nato nel 1954 a Gäu-Hägendorf – si è misurato spesso – e con efficacia – con il tema del nudo emanante, quello legato più all’arte erosa che alla semplice ricerca di volumi plastici, così perfettamente offerti dall
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Christoph R. Aerni
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