Simon Beck lo scultore di cristalli di neve

Cerchi nel grano? Alieni in arrivo? Linee geometriche praticamente incomprensibili e indistinguibili da distanza ravvicinata, ma che assumono tutt’altra consistenza e ordine se viste dall’alto:





Possiamo fin da subito escludere i Grigi abitanti dello spazio assoluto. Autore di queste creazioni, figlie di precisione, preparazione e passione, Simon Beck con la sua “Snow art”.

“Sono nato – dichiara a Stile arte -nel 1959 a Londra, sono cresciuto nel sud dell’Inghilterra e ho studiato ad Oxford. Ora passo la maggior parte del mio tempo sulle Alpi. L’inverno a Les Arcs, d’estate mi diverto facendo molte passeggiate e tour delle Alpi.”

Come è stato possibile realizzare queste enormi forme con precisione geometrica quasi impeccabile?

“Per creare le mie opere mi munisco semplicemente di una bussola da orienteering per calcolare posizione ed orientamento e con cavi di acciaio stendi-panni traccio linee e diagonali che delimitano i vari settori sui quali vado a lavorare”

Che influenza ha avuto l’arte mondiale sulle tue creazioni?

“Mi ha sempre affascinato il mondo dell’arte, visito spesso le gallerie d’arte, mi piacciono molto gli Impressionisti e adoro Firenze e Roma”

Crop cirlces? Aliens are coming? Geometrical drawings on the snow… Not Aliens, that’s Simon Beck’s “Snow art”.

“I was born in 1959 – said Simon Beck – in London and grew up in Southern England, now I spend most of my time in the alps, winter in Les Arcs and sumer touring the Alps, went to university in Oxford.”

How do you make these creations possible?

“I use an orienteering compass and a steel clothes line for measuring distances. That’s all”

Do you like art?

Yes, I do like art, visit art galleries, like the Impressionists, but also a lot beyond them. LOVE Florence and Rome!