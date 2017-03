Sonia Sieff, il nudo inserito in cornici eloquenti. Visita alla mostra parigina

Inserire il nudo in cornici eloquenti, come quelle della Francia antica o in sontuose scenografie di palazzi. O laddove la natura eccede. Lusso calma e voluttà dominano le fotografie di Sonia Sieff (27 settembre 1979, Parigi), in mostra nella capitale francese ad A. exposition. Figlia d’arte – il padre è il noto fotografo di nudo e di moda, – Jeanloup Sieff – dopo voler voluto diventare scrittrice, Sonia inizia con la fotografia all’età di sedici anni anni. Inizia a girare il mondo e, nel frattempo, diventa redattore fotografico per il Journal of Polar. Svolge reportage e produce ritratti, a contatto con grandi maestri della fotografia. Oggi collabora con Vogue, Figaro, Telegraph e molte riviste internazionali, e opera anche nel campo del cortometraggio. Ha scritto, con la madre, un libro sull’opera del proprio padre.

