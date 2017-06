Sophie Gengembre dipingeva bimbe soavi e piccoli pastori. Video incantevole

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Bambine soavi, piccoli pastori impegnati a suonare il flauto, fratellini addormenti dolcemente. L’amore ottocentesco per l’infanzia trova uno dei massimi cantori nella pittrice preraffaellita Sophie Gengembre Anderson. Nata a Parigi nel 1823 da un architetto francese che aveva sposato un’inglese, apprese le tecniche pittoriche nella capitale francese, frequentando lo studio di Charles Auguste Steuben, uno specialista del ritratto. Durante la rivoluzione del 1848, quando Sophie era venticinquenne, la famiglia decise di partire per gli Stati Uniti d’America. Vissero tra Cincinnati e Manchester della Pennsylvania, città nella quale la ragazza incontrò il pittore Walter Anderson, che sposò poco dopo.

Nel 1854 si trasferirono a Londra, dove la pittrice esibì i propri lavori alla Royal Academy. Nel 1858, i coniugi Anderson presero la via di New York, per poi tornare definitivamente a Londra nel 1863.

I primi dipinti di Sophie mostrano una forte attenzione per il dettaglio botanico, in comune con i Preraffaelliti. La pittrice morì a 80 anni nella propria casa, a Falmouth. Era 1903.





