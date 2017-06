Splendida Venezia negli acquerelli di John Singer Sargent. Ecco un delizioso filmato

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

“Mi sono avvicinato a lei, l’ho girata sull’altro fianco, il sinistro, perché – pur restando sdraiata – potesse rivolgere lo sguardo verso le finestre e vedere lo spettacolo dei gabbiani reali impazziti sul Canal Grande, nella notte che sprofondava verso le tre. Turbinavano candidi, nell’oscurità, divinamente spettrali, assorbendo i residui di luce elettrica emanati dalle rive. Anch’io mi sono sdraiato sul fianco sinistro. Ho appoggiato il mio torace alla sua schiena, la mie ginocchia all’incavo dei suoi ginocchi, fino a portare il dorso dei miei piedi sotto le palme lievemente ruvide dei suoi. Ora mi sentivo parte del tutto, mentre l’oscurità s’ingolfava di ali candide, impazzite, fluorescenti, scompaginate da una crudeltà di vento che provocava la rumorosa oscillazione delle antenne. Mi sono avvicinato al suo orecchio. Ho contemplato la perfezione delle volute.

-Ti amo, Aleksandra” le ho detto con uno spiccato, dolce accento di tempesta.

Lei ha serrato forte gli occhi per resistermi e assaporarmi. scendendo ai presupposti della sua infanzia, Venezia riversava sulle tende un’aria che aveva l’odore di lamiere ghiacciate e di fiori morti. “Io -disse lei, con un fiato impercettibile- ti aspettavo dall’età di dieci anni. E non avevo dubbi che saresti arrivato in una notte come questa”

