Stampare con le natiche. L’artista americana Liz Wierzbicki, nel filmato

Risalente, in modo più diffuso, agli anni Sessanta e alle avanguardie di body art, il body-print – stampa con il corpo – è stato praticato in numerose performance. L’artista americana Liz Wierzbicki ne dà la propria versione rossa in Love me, not (after Cheryl Donegan’s KMRIA), nella quale cita, appunto un noto filmato in cui l’importante collega Cheryl Donegan esegue stampe con le natiche, utilizzando il colore verde.

Liz Wierzbicki è un’artista ed educatrice multimediale. Liz si è laureata in Matematica e Belle Arti dal Collegio Augustan, e Rock Island. Si è specializzata in stampa alla Herron School of Art & Design, Indianapolis. Attualmente è professore aggiunto alla Scuola di Arti e Disegno di Herron e istruttore all’Università Purdue nel reparto stampa.





