Statue-manichino con pose erotiche e a grandezza naturale abitano la tua casa. La moda americana

Al posto delle statue classiche, tanto amate dai collezionisti del Cinquecento e del tardo Settecento, manichini erotici che ricordano le immagini delle donne filiformi di Crepax o Manara. Ma questa donne, scolpite dal computer, sono tratte da autentiche ragazze fatto di per sè non straordinario, nella storia della scultura che procedette anch’essa con calchi dal vero.

Quello che risulta interessante è la nuova moda – anche carina. per carità, ma sulla quale dovremo farci l’occhio – in base alla quale è trendy piazzare una bella donna, come fosse vera, nel salotto o nella camera da letto. Il colpo d’occhio è davvero impressionante. Il costo? Non elevato, come possiamo vedere, qui sotto, dalla scheda di Amazon che “distribuisce” anche questi manichini.



